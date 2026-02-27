Πακιστάν και Αφγανιστάν σε πόλεμο: Βομβαρδισμοί στη Καμπούλ μετά τα χτυπήματα των Ταλιμπάν, πάνω από 130 νεκροί

Ανοιχτό πόλεμο κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, κήρυξε το Πακιστάν, λίγες ώρες αφού δέχθηκε πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στα σύνορα των δύο χωρών. Συνεχείς αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη Καμπούλ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 133 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί περίπου 200.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυνάμεις του Πακιστάν βομβάρδισαν θέσεις των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ως «απάντηση», η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν έπληξε τις πακιστανικές στρατιωτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα, στο σήμερα (27.02.2026) το Πακιστάν να βάλει στο στόχαστρο μεγάλα αστικά κέντρα του Αφγανιστάν, όπως η Καμπούλ. Αεροπορικούς βομβαρδισμούς δέχθηκαν και οι επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

BREAKING:



Pakistani military aircraft bombed and destroyed an ammunition depot belonging to the Afghan Taliban.



🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/fSgE20JNyB — Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026

Ο υπουργός έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν· τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Afghanistan launched major cross-border attacks on Pakistani posts late Feb 26, claiming 55+ Pak soldiers were killed. Pakistan hit back with airstrikes on Kabul, Kandahar & Paktia early Feb 27, declaring "open war" & claiming heavy Taliban losses.#AfPak #afghanitsan #Pakistani pic.twitter.com/gpyQRfbi79 — Satwik Hegde (@satwikhegde257) February 27, 2026

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

BREAKING: Pakistan’s Defense Minister has stated that “open war” is now underway between Pakistan and Afghanistan.



Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets. pic.twitter.com/zRd0YJFRre — GMI (@Global_Mil_Info) February 26, 2026

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», έγραψε ο Χαουάτζα μέσω X.

Με την σειρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαρίφ, απειλεί πως ο στρατός του έχει τη δυνατότητα να «συντρίψει» το Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ,, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

Πηγή: newsit.gr