Πακιστάν και Αφγανιστάν σε πόλεμο: Βομβαρδισμοί στη Καμπούλ μετά τα χτυπήματα των Ταλιμπάν, πάνω από 130 νεκροί

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυνάμεις του Πακιστάν βομβάρδισαν θέσεις των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ως «απάντηση», η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν έπληξε τις πακιστανικές στρατιωτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα, στο σήμερα (27.02.2026) το Πακιστάν να βάλει στο στόχαστρο μεγάλα αστικά κέντρα του Αφγανιστάν, όπως η Καμπούλ. Αεροπορικούς βομβαρδισμούς δέχθηκαν και οι επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.
Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.
Ο υπουργός έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν· τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.
Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.
«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», έγραψε ο Χαουάτζα μέσω X.
Με την σειρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαρίφ, απειλεί πως ο στρατός του έχει τη δυνατότητα να «συντρίψει» το Αφγανιστάν.
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ,, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».
Πηγή: newsit.gr