Απίστευτο: 1 εκατ. ευρώ για μια θέση πάρκινγκ 12τμ. στην Κηφισιά - Οι πιο εξωφρενικές τιμές του 2025

Η εύρεση θέσης πάρκινγκ στα μεγάλα αστικά κέντρα μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας, καθώς το 2025 οι τιμές αγοράς για ένα πάρκινγκ έφτασαν σε απίστευτα ύψη.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται μια θέση στάθμευσης στην Κηφισιά, μεγέθους 12,5 τ.μ., η οποία πουλήθηκε για 1.000.000 ευρώ, δηλαδή 80.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη συνέχεια, καταγράφηκε μια πώληση στο Χαλάνδρι (10,35 τ.μ.) για 380.000 ευρώ, με το κόστος να ξεπερνά τα 36.700 ευρώ/τ.μ., καθώς και μια άλλη περίπτωση στην Κηφισιά (13,35 τ.μ.) που άγγιξε τις 375.000 ευρώ.

Εξαιρετικά υψηλές τιμές παρατηρήθηκαν επίσης στην Κέρκυρα, όπου ένας χώρος 16,45 τ.μ. πουλήθηκε έναντι 425.000 ευρώ (25.835 ευρώ/τ.μ.), στο Μαρούσι με 260.000 ευρώ για 10,8 τ.μ., αλλά και στα Πατήσια της Αθήνας, όπου 13,6 τ.μ. κόστισαν 275.000 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας, μια θέση 11 τ.μ. παραχωρήθηκε για 197.500 ευρώ. Αντιθέτως, στη Μύκονο σημειώθηκε η πώληση ενός μεγάλου χώρου 646,1 τ.μ. για 186.210 ευρώ, με την τιμή ανά τετραγωνικό να είναι αισθητά χαμηλότερη.

Την ίδια στιγμή, η καθημερινή χρήση parking επιβαρύνει σημαντικά τους οδηγούς. Στο Κολωνάκι το κόστος για την πρώτη ώρα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 ευρώ, στο Σύνταγμα από 8 έως 15 ευρώ και στην Κηφισιά από 10 έως 15 ευρώ, με πρόσθετη χρέωση για κάθε ώρα που ακολουθεί. Στους Αμπελόκηπους οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ, στο Παγκράτι από 6 ευρώ και στην Κυψέλη από 8 ευρώ για την πρώτη ώρα στάθμευσης.

Πηγή: ethnos.gr