Chrysalis: Το διαστημόπλοιο που μπορεί να μεταφέρει 2.400 ανθρώπους μακριά από τη Γη

Το έργο Chrysalis είναι ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού Hyperion 2025 και αφορά στο πώς θα μπορούσαν 2.400 άνθρωποι να ταξιδεύουν επί 400 χρόνια μέσα σε ένα διαστημόπλοιο.

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