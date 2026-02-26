Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Chrysalis: Το διαστημόπλοιο που μπορεί να μεταφέρει 2.400 ανθρώπους μακριά από τη Γη 26-02-2026 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το έργο Chrysalis είναι ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού Hyperion 2025 και αφορά στο πώς θα μπορούσαν 2.400 άνθρωποι να ταξιδεύουν επί 400 χρόνια μέσα σε ένα διαστημόπλοιο. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Dexter: Η δεύτερη σεζόν του Resurrection έρχεται με φόρα και κρύβει μια τεράστια έκπληξη menshouse.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Όταν ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ επέβαλε σιωπή στο Santiago Bernabeu… menshouse.gr Chrysalis: Το διαστημόπλοιο που μπορεί να μεταφέρει 2.400 ανθρώπους μακριά από τη Γη SHARE