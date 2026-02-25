Το λιμενικό της Κούβας άνοιξε πυρ σε αμερικάνικο ταχύπλοο: 4 νεκροί και 6 τραυματίες

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας δήλωσε ότι η χώρα «επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς του λιμενικού στην Κούβα εναντίον ενός «παράνομου ταχύπλοου σκάφους» από τις ΗΠΑ που πλησίασε τις ακτές της Villa Clara.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας (MINIT), το ταχύπλοο σκάφος ήταν νηολογημένο στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ, αλλά εντοπίστηκε να πλέει σε ύδατα της χώρας το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου.

Όταν οι συνοριακές δυνάμεις πλησίασαν το σκάφος για έλεγχο, το πλήρωμα του ταχύπλοου σκάφους που παραβίασε τα σύνορα άνοιξε πυρ εναντίον των πέντε Κουβανών, τραυματίζοντας τον κυβερνήτη του κουβανικού σκάφους.

«Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, μέχρι τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, τέσσερις επιτιθέμενοι στο ξένο σκάφος σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν», ανέφερε το δελτίο τύπου του MINIT. «Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν και έλαβαν ιατρική βοήθεια».

Προστέθηκε ότι το ταχύπλοο σκάφος, με αριθμό νηολογίου FL7726SH, πλησίασε σε απόσταση 1 ναυτικού μιλίου βορειοανατολικά του καναλιού El Pino, στο Cayo Falcones, δήμος Corralillo, στην επαρχία Villa Clara.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας δήλωσε ότι η χώρα «επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα, με βάση την αρχή ότι η εθνική άμυνα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του κουβανικού κράτους για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας του και τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή».

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: newsit.gr