Πέθανε ο ράπερ Oliver «Power» Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan

Πέθανε ο ράπερ Oliver «Power» Grant, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού χιπ-χοπ συγκροτήματος Wu-Tang Clan, σε ηλικία 52 ετών.

Μέλος των Wu-Tang, Method Man, επιβεβαίωσε την τραγική απώλεια του γνωστού ράπερ σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη. «Καλό ταξίδι, αδελφέ μου!» έγραψε ο 54χρονος Method Man δίπλα σε μια φωτογραφία των δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, o Grant πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου, αν και δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

«Ως κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα του χιπ-χοπ, ο Power συνέβαλε στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κληρονομιάς με ρίζες στην ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό», ανέφερε η ανάρτηση του Okayplayer.

«Η πίστη του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας συνέβαλε στη διαμόρφωση όχι μόνο μιας ομάδας, αλλά μιας δυναστείας που άλλαξε για πάντα τη μουσική. Η επίδρασή του θα ζήσει μέσα από τον πολιτισμό που βοήθησε να αναδείξει και τις αμέτρητες ζωές που ενέπνευσε», πρόσθεσε η σελίδα. Ένας εκπρόσωπος του Wu-Tang Clan δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχόλιο.

Γεννημένος στην Τζαμάικα στις 3 Νοεμβρίου 1973, ο Grant μετακόμισε αργότερα στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Staten Island μαζί με τα βασικά μέλη των Wu-Tang, RZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa και Cappadonna.

Ο αείμνηστος συνεργάτης του χιπ-χοπ συνέχισε να είναι εκτελεστικός παραγωγός όλων των δίσκων της φημισμένης ραπ ομάδας, καθώς και να δημιουργεί τη δημοφιλή σειρά ρούχων Wu Wear.

«Η ομάδα μου είχε πολλούς σκεπτικιστές, αμφισβητίες και μη πιστούς», είπε ο Grant το 2011 σχετικά με τη σειρά ρούχων Wu Wear και πώς βοήθησε στη σταθεροποίηση της μάρκας Wu-Tang.

«Δεν ήταν κάτι προσωπικό, αλλά θα έλεγα ότι ο καθένας είναι ένα άτομο και δεν καταλάβαιναν πραγματικά τι έκανα ή τι προσπαθούσα αρχικά να περάσω, ή από πού προερχόμουν», πρόσθεσε τότε.

Πέρα από τη συνεργασία του με τους Wu-Tang από τη δημιουργία του συγκροτήματος το 1992 μέχρι τον θάνατό του, ο Grant ήταν επίσης ηθοποιός και πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Belly» μαζί με τον Method Man το 1998 και «Black and White» την επόμενη χρονιά.

Άλλα μέλη των Wu-Tang που απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο παραγωγό τους ήταν οι RZA, GZA και Raekwon.

«Δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει χωρίς αυτόν», έγραψε ο 59χρονος GZA στο Instagram την Τρίτη, δίπλα σε τέσσερις φωτογραφίες του Grant. «Ο Wu δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς τον Power. Ο θάνατός του είναι μια βαθιά απώλεια για όλους μας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ο Γκραντ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του πρώτου άλμπουμ των Wu-Tang, “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, το 1993, μίλησε ανοιχτά για τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος σε συνέντευξή του στο Passion of the Weiss.

«Όλα όσα μάθαμε ήταν σκληρή ζωή, τα καταλαβαίνεις καθώς προχωράς και παίρνεις ερεθίσματα από εκείνους που κάνουν ενεργά πράγματα», είπε στο μέσο ενημέρωσης το 2011. «Πολλά από αυτά ήταν δοκιμή και λάθος».

Πηγή: newsit.gr