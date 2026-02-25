Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Χάος σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία: Χιονοστιβάδα έπεσε πάνω στην πίστα - Σκιέρ θάφτηκαν από το χιόνι (vid) 25-02-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στην αλπική πόλη Σαμονί της Γαλλίας χιονοστιβάδα έπεσε πάνω σε πίστα παρασύροντας σκιέρ. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τις Κάννες dailymedia.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Δεν περνάς: Ο παίκτης που έκανε δύσκολη τη ζωή του Μέσι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού! menshouse.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Χάος σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία: Χιονοστιβάδα έπεσε πάνω στην πίστα - Σκιέρ θάφτηκαν από το χιόνι (vid) SHARE