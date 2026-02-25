MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Χάος σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία: Χιονοστιβάδα έπεσε πάνω στην πίστα - Σκιέρ θάφτηκαν από το χιόνι (vid)

0
Στην αλπική πόλη Σαμονί της Γαλλίας χιονοστιβάδα έπεσε πάνω σε πίστα παρασύροντας σκιέρ.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Χάος σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία: Χιονοστιβάδα έπεσε πάνω στην πίστα - Σκιέρ θάφτηκαν από το χιόνι (vid)