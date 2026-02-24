Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ .

Η επέτειος τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία﻿ καταγράφεται στον φωτογραφικό φακό.

Τα 4 χρόνια της φρίκης του πολέμου στην Ουκρανία σε φωτό-γροθιά στο στομάχι - Άνθρωποι που έχασαν τα πάντα