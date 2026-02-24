Υπόθεση Έπσταϊν: Απόπειρα αυτοκτονίας από τον πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, νοσηλεύτηκε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά σε σχέση με τη στενή του σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με σύμφωνα με πληροφορίες του Faytuks Network, η κατάσταση του Γιάγκλαντ είναι επί του παρόντος σοβαρή.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ο Γιάγκλαντ και μέλη της οικογένειάς του φέρεται να έκαναν διακοπές στο σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν από το 2011 ως το 2018.

Μετά από τη δημοσιοποίηση αυτής της πληροφορίας, οι νορβηγικές Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα στα ακίνητά του, συμπεριλαμβανομένου του διαμερίσματός του στο Όσλο και στο Ρίσορ, για ενδεχόμενη εμπλοκή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία κατάσχεση ορισμένα κουτιά με στοιχεία από το σπίτι του στο Όσλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τύπος της Ένωσης Νορβηγών Συντακτών και επιλεγμένοι Νορβηγοί συντάκτες είχαν καταλήξει σε συμφωνία με τον δικηγόρο του Γιάγκλαντ στις 17 Φεβρουαρίου, ότι δε θα κάλυπταν αυτό το περιστατικό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, η κατηγορία εναντίον του Γιάγκλαντ απαγγέλθηκε μετά την άρση της ασυλίας του από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι δικηγόροι του Γιάγκλαντ υποστήριξαν ότι αρνήθηκε την ποινική ευθύνη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί στην έρευνα.

Πηγή: ethnos.gr