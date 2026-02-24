Ο Καρατέκα, ο Πόρκι κι ο Τσαπίτος: Ποιοι είναι οι πλέον καταζητούμενοι Μεξικανοί ναρκέμποροι μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», έπεσε νεκρός έπειτα από ειδική επιχείρηση του Μεξικανικού Στρατού κατά του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG).

Εντοπίστηκε στην Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο και υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στην Πόλη του Μεξικού. Θεωρούνταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους ναρκέμπορους διεθνώς, καθώς ηγείτο εγκληματικής οργάνωσης με εκτεταμένη δράση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο Οσεγκέρα Θερβάντες υπήρξε από τους ισχυρότερους παράγοντες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό, καθοδηγώντας επί χρόνια το CJNG. Παρέμεινε στην παρανομία για δεκαετίες και, λόγω της εμπλοκής του στη διακίνηση ναρκωτικών, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA) τον είχε εντάξει στη λίστα των πλέον καταζητούμενων προσώπων παγκοσμίως.

Μετά τον θάνατό του από στρατιωτικές δυνάμεις, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι θεωρούνται πλέον οι βασικοί στόχοι της DEA και των μεξικανικών αρχών. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος περιλαμβάνει ηγετικά στελέχη καρτέλ, τοπικούς αρχηγούς και άτομα που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος.

Στη λίστα περιλαμβάνονται μέλη των «Los Chapitos», της φατρίας του καρτέλ Σιναλόα που έλαβε το όνομά της από το προσωνύμιο του πατέρα τους, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, καθώς και στελέχη του CJNG και της οργάνωσης Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα. Η αμερικανική κυβέρνηση και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν χαρακτηρίσει ορισμένους από αυτούς ως «τρομοκράτες», προκειμένου να υπογραμμίσουν τη βαρύτητα των κατηγοριών και τη νομική μεταχείριση που αντιμετωπίζουν.

Για τον Οσεγκέρα Θερβάντες, η DEA και το FBI προσέφεραν αμοιβή έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Τον περιέγραφαν ως «ιδρυτή του CJNG» και υπεύθυνο για την κλιμάκωση της βίας και των επιθέσεων κατά αστυνομικών δυνάμεων από το 2015.

Στον επικαιροποιημένο κατάλογο, μετά τη σύλληψη του συνιδρυτή του καρτέλ Σιναλόα Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα, περιλαμβάνονται δέκα ονόματα. Επτά εξ αυτών αφορούν Μεξικανούς υπηκόους, με τα ποσά επικηρύξεων να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κατηγορίες. Πρόκειται για πρόσωπα που αποτελούν προτεραιότητα για σύλληψη και έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρά εγκλήματα.

Μεταξύ των πλέον προβεβλημένων περιπτώσεων είναι ο Ιβάν Αρχιβάλδο Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Φέρεται να έδωσε εντολή για τα επεισόδια βίας στο Κουλιακάν («culiacanazos») μετά τη σύλληψη του αδελφού του Οβίδιο Γκουσμάν (Ελ Ρατόν), ο οποίος καταδικάστηκε για διακίνηση φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από ομολογία ενοχής.

Για τον Ιβάν Αρχιβάλδο προσφέρεται αμοιβή έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη το 2026, με τις κατηγορίες να αφορούν συνωμοσία και διανομή ελεγχόμενων ουσιών. Ο ίδιος και ο αδελφός του, Χεσούς Αλφρέδο παραμένουν ασύλληπτοι, μετά τη σύλληψη του «Ελ Ρατόν» και την παράδοση του Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ο οποίος οδήγησε τον «Ελ Μάγιο» στις αμερικανικές αρχές.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης ο Γιούλιαν Αντόνι Αρτσάγα Καρίας, γνωστός ως «Ελ Πόρκι», για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αναγνωρίζεται ως ηγετικό στέλεχος της συμμορίας Mara Salvatrucha και κατηγορείται για εκβιασμούς, οπλοκατοχή και συνωμοσία με τη χρήση πολυβόλων όπλων.

Άλλο πρόσωπο είναι ο Τσουέν Γιπ, που κατηγορείται για διακίνηση πρώτων υλών για την παρασκευή φαιντανύλης και για ομοσπονδιακές παραβάσεις στο Τέξας. Φέρεται ότι για πέντε χρόνια παρήγαγε και διένειμε αναβολικά στεροειδή σε πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταζητείται σε περισσότερες από 80 χώρες, με αμοιβή 5 εκατομμυρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του ή σε στοιχεία για την οργάνωση Yuancheng με την οποία συνδέεται.

Τέλος, ο Λιμπόριο Νούνιες-Αγκίρε, γνωστός ως «Ελ Καρατέκα», φέρεται να αποτελεί βασικό στέλεχος του καρτέλ Σιναλόα και κρίσιμο κρίκο στη διακίνηση φαιντανύλης από τους «Los Chapitos».

Οι αρχές προσφέρουν αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για τη σύλληψή του, καθώς θεωρείται διαμεσολαβητής στη διακίνηση χρημάτων, χαπιών και σκόνης φαιντανύλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: protothema.gr