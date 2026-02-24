Η τραγική ιστορία της Τζόις: Έμεινε 3 χρόνια νεκρή στον καναπέ μπροστά από μια ανοιχτή τηλεόραση

Ήταν 25 Ιανουαρίου του 2006 όταν οι υπάλληλοι μιας στεγαστικής εταιρείας επισκέπτονταν ένα μικρό, υπό κατάσχεση διαμέρισμα μιας κακόφημης συνοικίας του Λονδίνου για να το αδειάσουν.

Κανείς δεν είχε πληρώσει ενοίκιο για πολύ καιρό και φτάνοντας εκεί ήταν σίγουροι ότι θα το έβρισκαν άδειο. Η εικόνα που αντίκρισαν ανοίγοντας την πόρτα στοίχειωσε τόσο τους ίδιους όσο και τη βρετανική κοινωνία συνολικά γιατί άγγιζε ένα θέμα που πολλοί δεν θέλουν να αγγίζουν. Αυτό της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς...

Περνώντας πάνω από έναν σωρό από χριστουγεννιάτικα δώρα και από έναν γεμάτο από άπλυτα πιάτα και ποτήρια νεροχύτη, οι υπάλληλοι της εταιρείας μπήκαν στο σκοτεινό σαλόνι. Μια παλιά τηλεόραση ήταν συντονισμένη στο BBC1 μόνο που κανείς δεν έβλεπε το πρόγραμμα. Στον καναπέ βρισκόταν σε καθιστή θέση ένας σκελετός.

Στην επόμενη σκηνή, στο μικρό διαμέρισμα στο Wood Green βρίσκονταν δεκάδες αστυνομικοί και ο δρόμος έξω από αυτό ήταν αποκλεισμένος με κίτρινες κορδέλες.

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