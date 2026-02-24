Πώς μια ερωτική σχέση «πρόδωσε» τον «Ελ Μέντσο» – Το στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στον Οσεγκέρα

Νέες αποκαλύψεις για την επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό του Νεμέσιο Οσεγκέρα -γνωστός ως «Ελ Μέντσο»- φέρνουν στο φως τον ρόλο μιας ερωτικής του σχέσης.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές Αρχές, πληροφορία από το περιβάλλον συντρόφου του διαβόητου αρχηγού του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG) ήταν αυτή που «ξεκλείδωσε» το κρησφύγετό του στην Ταπαλπά, οδηγώντας στην αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση που πυροδότησε κύμα βίας σε όλη τη χώρα.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, πληροφορία σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα οδήγησε τις μεξικανικές Αρχές στο κρησφύγετο του ηγέτη του καρτέλ, σε μικρή πόλη της πολιτείας Χαλίσκο, όπου και σκοτώθηκε, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι Αρχές, δίνοντας την πρώτη επίσημη εκδοχή για την ενέδρα που πυροδότησε κύμα βίας σε μεγάλο μέρος του Μεξικού.

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής εναντίον του Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», καθώς και στα επεισόδια που ακολούθησαν μεταξύ αυτών 25 μέλη της στρατιωτικής αστυνομίας της Εθνικής Φρουράς και 34 ύποπτα μέλη συμμοριών ενώ πιστοί του καρτέλ πυρπόλησαν οχήματα στήνοντας 85 οδοφράγματα σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι η κατάσταση ομαλοποιείται και τα οδοφράγματα βρίσκονται υπό έλεγχο.

Παρά ταύτα, το Μεξικό ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στο Χαλίσκο, προπύργιο του διαβόητου Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), με την ανάπτυξη 2.000 στρατιωτών, ενώ Μεξικανοί και τουρίστες στα γνωστά παραθαλάσσια θέρετρα της πολιτείας εξέφραζαν ανησυχία για τη ραγδαία εξάπλωση της βίας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα αποτελεί πλήγμα για το CJNG, μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη εγκληματική οργάνωση, και νίκη για την κυβέρνηση του Μεξικού, έπειτα από την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρότερη αντιμετώπιση των καρτέλ. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αιματοχυσία σε μια χώρα που ήδη δοκιμάζεται επί χρόνια από δολοφονίες και εξαφανίσεις που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

«Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που το βιώνουμε αυτό, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται λίγο πιο ανησυχητικό, επειδή δεν υπάρχει διάδοχος σε αυτά τα καρτέλ», δήλωσε η Φαμπιόλα Κορτές, δασκάλα στην Πόλη του Μεξικού. «Ελπίζουμε ότι, πραγματικά, η πρόεδρός μας θα κάνει κάτι για εμάς, θα μας προστατεύσει, γιατί ειλικρινά ο φόβος είναι παντού στους δρόμους».

Ο Οσεγκέρα, ο πλέον καταζητούμενος ηγέτης καρτέλ στο Μεξικό, θεωρούνταν ο εγκέφαλος του ισχυρού Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, αντίπαλου του επίσης διαβόητου Καρτέλ Σιναλόα. Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Οι ΗΠΑ παρείχαν πληροφορίες για τον ακριβή εντοπισμό του συγκροτήματος στην πόλη Ταπαλπά, όπου οι μεξικανικές Αρχές εντόπισαν τον επικεφαλής του καρτέλ, ωστόσο Μεξικανοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι την επιχείρηση την ηγήθηκαν οι ίδιες οι μεξικανικές δυνάμεις.

«Δεν υπήρξε συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων σε αυτή την επιχείρηση. Αυτό που υπήρξε ήταν ανταλλαγή πληροφοριών», δήλωσε η πρόεδρος Σέινμπαουμ.

Στρατιωτική επιχείρηση προκάλεσε κύμα αντιποίνων

Ο Οσεγκέρα πέθανε σε ελικόπτερο, αφού τραυματίστηκε σε στρατιωτική επιχείρηση των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων σε δασώδη περιοχή έξω από την πόλη Ταπαλπά, στη δυτική πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Ο υπουργός Άμυνας Ρικάρδο Τρεβίγια ανέφερε ότι πληροφορίες από έμπιστο πρόσωπο μίας εκ των ερωτικών συντρόφων του Οσεγκέρα βοήθησαν τις Αρχές να σχεδιάσουν άμεσα την επιδρομή για την επόμενη ημέρα στο συγκρότημα του αρχηγού του καρτέλ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένοπλοι του Οσεγκέρα άνοιξαν πυρ κατά των δυνάμεων ασφαλείας και η σύγκρουση μεταφέρθηκε σε συγκρότημα ξύλινων κατοικιών σε δασική περιοχή, όπου τραυματίστηκε ο ίδιος μαζί με δύο σωματοφύλακές του. Οι τρεις μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Πόλη του Μεξικού, αλλά δεν επέζησαν, δήλωσε ο Τρεβίγια.

«Δυστυχώς, κατέληξαν καθ’ οδόν», είπε ο Τρεβίγια, μιλώντας στη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου της προέδρου. Συγκινημένος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των αξιωματικών που σκοτώθηκαν.

Στο σημείο της επιχείρησης βρέθηκαν τουφέκια με εκτοξευτήρες χειροβομβίδων, ρουκετοβόλα και βλήματα όλμου, πρόσθεσαν αξιωματούχοι.

Η Γενική Εισαγγελία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι διενεργεί διαδικασίες σε 14 πολιτείες, σχεδόν στο μισό της χώρας, ενώ ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς δήλωσε ότι τουλάχιστον 70 άτομα συνελήφθησαν σε επτά πολιτείες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν οχήματα και επιχειρήσεις, κλείνοντας δρόμους και διαταράσσοντας τις μετακινήσεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Οσεγκέρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις στο Χαλίσκο οργανώθηκαν από το δεξί χέρι του Οσεγκέρα και επικεφαλής των οικονομικών του καρτέλ, γνωστό ως «Ελ Τούλι», ο οποίος επίσης σκοτώθηκε σε σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας κατά την απόπειρα σύλληψής του.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να προσέφερε αμοιβή 20.000 πέσος (1.160 δολάρια) για τη δολοφονία στρατιωτικών, σύμφωνα με τον Τρεβίγια.

Ο Γκαρσία πρόσθεσε ότι οι Αρχές παρακολουθούν στενά πιθανές αντιδράσεις ή αναδιάρθρωση στο εσωτερικό του καρτέλ που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέο κύμα βίας. «Υπάρχει ήδη συγκεκριμένη επιτήρηση σε αρκετούς ηγέτες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης», ανέφερε.

Άμεσο πλήγμα στον τουρισμό

Τα επεισόδια οδήγησαν αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση πτήσεων την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα το πρωί οι μετοχές της μεξικανικής αεροπορικής Volaris και των διαχειριστών αεροδρομίων GAP και ASUR κατέγραφαν πτώση άνω του 4%. Η Aeromexico ανακοίνωσε ότι επανεκκινεί σταδιακά τις πτήσεις της, ενώ η Air Canada γνωστοποίησε ότι θα επαναλάβει τις πτήσεις προς το δημοφιλές θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα την Τρίτη και προς τη Γουαδαλαχάρα την Τετάρτη.

Ο Ράιαν Ντέιβις ήταν μεταξύ των ξένων τουριστών στο Πουέρτο Βαγιάρτα που σοκαρίστηκαν από τη βία την Κυριακή. «Ήταν σουρεαλιστικό, γιατί πηγαίναμε στο αεροδρόμιο και αποφεύγαμε καμένα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου», ανέφερε.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex δήλωσε ότι οι δραστηριότητές της λειτουργούν κανονικά και ότι τα καύσιμα διασφαλίζονται σε εθνικό επίπεδο, μετά από μη επιβεβαιωμένα βίντεο που έδειχναν συγκρούσεις και πυροβολισμούς σε πρατήριο της. Ο μεξικανικός όμιλος Femsa, που διαχειρίζεται τα καταστήματα Oxxo, ανέφερε περισσότερα από 200 περιστατικά σε καταστήματα και πρατήρια καυσίμων.

Η οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών της Capital Economics, Κίμπερλι Σπέρφεχτερ, εκτίμησε ότι ο άμεσος αντίκτυπος θα πλήξει τον τουρισμό, αλλά αν η αναταραχή παραταθεί, ενδέχεται να επηρεαστεί και η παραγωγή ηλεκτρονικών και ημιαγωγών στο Χαλίσκο.

Πέρα από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών, το Χαλίσκο αποτελεί αγροτικό κέντρο για προϊόντα όπως αυγά, μούρα και αβοκάντο, ενώ είναι και η γενέτειρα και βασικός παραγωγός της τεκίλας.

«Πέρα από τις μακροοικονομικές επιπτώσεις, η δολοφονία δείχνει ότι η κυβέρνηση του Μεξικού κάνει ό,τι μπορεί για να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ ενόψει της φετινής αναθεώρησης της συμφωνίας USMCA», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ ναρκωτικών. «Το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του απέναντι στα Καρτέλ και τα Ναρκωτικά!» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν το Μεξικό για περισσότερη δράση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, οι μεξικανικές Αρχές ζητούν εδώ και χρόνια από τις ΗΠΑ να κάνουν περισσότερα για τον περιορισμό των παράνομων πωλήσεων όπλων που ενισχύουν τα εκτεταμένα και φονικά οπλοστάσια των καρτέλ που δρουν στο έδαφός τους. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, περίπου το 70% των παράνομων όπλων που εντοπίστηκαν στο Μεξικό προέρχονταν από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ieidiseis.gr