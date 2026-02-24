Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη: Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης και διπλωματικές πιέσεις

Την Πέμπτη (27/2) αναμένεται να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών στη Γενεύη, με το βλέμμα στραμμένο στην αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές πως αν η Τεχεράνη δεν παρουσιάσει ένα πειστικό σχέδιο για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος, εξετάζουν το ενδεχόμενο προειδοποιητικού στοχευμένου πλήγματος κατά του Ιράν.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, ενώ στην περιοχή έχει συγκεντρωθεί μεγάλη αμερικανική στρατιωτική δύναμη.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald Ford, έφτασε τη Δευτέρα στη βάση της Σούδας, ενισχύοντας την αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αποσύρουν μη απαραίτητο προσωπικό από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Πεντάγωνο προειδοποιεί τον Τραμπ ότι μια εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν ενέχει σοβαρούς κινδύνους για αμερικανικές και συμμαχικές απώλειες.

Αντίστοιχα, οι New York Times αποκαλύπτουν πως ο Τραμπ έχει δηλώσει σε συμβούλους του ότι, αν αποτύχει η διπλωματία, θα προχωρήσει σε στοχευμένο πλήγμα, ενώ δεν αποκλείει και μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση αν το Ιράν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαμηνύει πως επιδιώκει διπλωματική λύση, αλλά προειδοποιεί για περιφερειακή σύγκρουση σε περίπτωση επίθεσης. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ υπό αίρεση βρίσκεται και η ημερομηνία επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, καθώς ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι η επίσκεψη μεταφέρεται από τις 28 Φεβρουαρίου στις 2 Μαρτίου.

Το νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal καταγράφει και τις εσωτερικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης επίθεσης, με την απειλή να παραμένει και τους φόβους για κλιμάκωση να εντείνονται.

Πηγή: ertnews.gr