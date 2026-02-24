Δυτική Όχθη: Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ

Νέες αντιδράσεις για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Σχεδόν 20 κυβερνήσεις κρατών καταδίκασαν την Καθαρά Δευτέρα «με τον πλέον σθεναρό τρόπο», τα πρόσφατα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Αυτές οι τελευταίες αποφάσεις εγγράφονται σε οφθαλμοφανή στρατηγική με σκοπό να μεταβληθεί η κατάσταση στο πεδίο και να συνεχιστεί η απαράδεκτη de facto προσάρτηση», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Εξωτερικών των κρατών.

Στην αρχή του μήνα, το Ισραήλ έλαβε σειρά μέτρων για να αυξηθεί ο έλεγχός του στη Δυτική Όχθη, που κατέχει από το 1967, συμπεριλαμβανομένων τομέων υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής, δυνάμει των ισραηλινοπαλαιστινιακών συμφωνιών του Όσλο, που υπογράφτηκαν τα χρόνια του 1990 αλλά θεωρούνται σήμερα κλινικά νεκρές.

«Οι ενέργειες αυτού του είδους αποτελούν εσκεμμένη και άμεση επίθεση εναντίον της βιωσιμότητας του παλαιστινιακού κράτους και της εφαρμογής της λύσης των δυο κρατών», συνεχίζει η κοινή ανακοίνωση, που καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση «να επανεξετάσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις» και να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις» της.

Ανάμεσα στις κυβερνήσεις που προσυπογράφουν είναι αυτές των σκανδιναβικών κρατών, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Αίγυπτου, της Τουρκίας, της Ινδονησίας, και ακόμη, οργανισμοί όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Την περασμένη εβδομάδα, 85 κράτη μέλη του ΟΗΕ είχαν ήδη καταδικάσει τα μέτρα του Ισραήλ.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης ουδέποτε σταμάτησε, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων ανεξαιρέτως από το 1967, όμως εντάθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, κατεχόμενης και προσαρτημένης από το Ισραήλ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Πηγή: newsbomb.gr