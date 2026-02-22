Πακιστάν: Aνάφλεξη στα σύνορα με το Αφγανιστάν με επιθέσεις σε κρησφύγετα των Ταλιμπάν

Πλήγματα εναντίον επτά στρατοπέδων Ταλιμπάν εξαπέλυσε ο στρατός του Πακιστάν το οποίο είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα υπάρξει «αυτοσυγκράτηση» μετά τις πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας.

«Ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους οι τρομοκράτες δέχονται επιλεκτικά πλήγματα», ανέφερε ο Πακιστανός Υπουργός Πληροφοριών, υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο είχε συμβεί τον περασμένο Οκτώβριο.

Είχε προηγηθεί επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας, στην περιοχή Μπατζάουρ, στη βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μέρους του κτιρίου, σκοτώνοντας 11 στρατιώτες και ένα παιδί, και οι αρχές αργότερα δήλωσαν ότι ο δράστης ήταν Αφγανός υπήκοος.

Βομβιστής αυτοκτονίας στόχευσε μια φάλαγγα ασφαλείας στην κοντινή περιοχή Μπάννου στα βορειοδυτικά, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου ενός αντισυνταγματάρχη.

Το Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση έχει «αποδεικτικά στοιχεία» ότι και η επίθεση αυτοκτονίας με στόχο σιιτικό τέμενος στην Ισλαμαμπάντ και απολογισμό 31 νεκρούς πραγματοποιήθηκαν από μαχητές που ενεργούσαν «κατόπιν εντολής της ηγεσίας και των χειριστών τους με έδρα το Αφγανιστάν».

Οι πακιστανικές αρχές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις στους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της συμφωνίας της Ντόχα και να μην επιτρέψουν τη χρήση εδάφους εναντίον άλλων χωρών.

Πηγή: ertnews.gr