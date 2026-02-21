Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο διαδίκτυο η προβολή της τελευταίας συνέντευξης του Έρικ Ντέιν από το Netflix.

Από μια παρεξήγηση: Έξαλλοι με το Netflix για τα τελευταία λόγια του Έρικ Ντέιν στις κόρες του