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Από μια παρεξήγηση: Έξαλλοι με το Netflix για τα τελευταία λόγια του Έρικ Ντέιν στις κόρες του

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Η παρεξήγηση που προκάλεσε αντιδράσεις...

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο διαδίκτυο η προβολή της τελευταίας συνέντευξης του Έρικ Ντέιν από το Netflix. 

Γιατί; 

Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο instanews.gr 

Από μια παρεξήγηση: Έξαλλοι με το Netflix για τα τελευταία λόγια του Έρικ Ντέιν στις κόρες του