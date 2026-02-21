Πρώην σύζυγος συνιδρυτή της ASOS: “Δεν έχω καμία σχέση με τον θάνατό του”

H πρώην σύζυγος του συνιδρυτή της ASOS που σκοτώθηκε μετά από πτώση από κτήριο 18 ορόφων στην Ταϊλάνδη, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατό του.

Η πρώην σύζυγος του συνιδρυτή της Asos, Κουέντιν Γκρίφιθς, δήλωσε ότι «δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον θάνατό του» μετά την πτώση του από μπαλκόνι στην Ταϊλάνδη.Ο 58χρονος πολυεκατομμυριούχος, φέρεται να έπεσε από συγκρότημα 18 ορόφων στην Πατάγια, νότια της Μπανγκόκ, στις 9 Φεβρουαρίου.

Πριν από τον θάνατό του, ο Κουέντιν και η πρώην σύζυγός του, Πλόι Κρινγκσινθανακούν, εμπλέκονταν σε δικαστικές διαδικασίες, καθώς εκείνη τον κατηγορούσε ότι της είχε αφαιρέσει μετοχές και γη αξίας 500.000 λιρών από την εταιρεία της, σύμφωνα με τη Sun.

Η θανατηφόρα πτώση του επιχειρηματία στον χώρο του λιανεμπορίου ακολούθησε μια μακρά δικαστική διαμάχη επιμέλειας με την πρώην σύζυγό του για τα δύο τους παιδιά.

Η Πλόι ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του πρώην συζύγου της.

«Δεν είχα απολύτως καμία σχέση με τον θάνατό του. Πώς θα μπορούσα να τον σκοτώσω; Πώς θα γνώριζα οτιδήποτε γι’ αυτό; Ζω στην Μπανγκόκ — δεν βρισκόμουν στην Πατάγια», δήλωσε στη Sun.

Ο συνιδρυτής της Asos, βρισκόταν μόνος του, με το δωμάτιό του κλειδωμένο από μέσα, και δεν υπήρχαν ενδείξεις διάρρηξης τη στιγμή του θανάτου του, ανέφερε η αστυνομία στο BBC.

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Κουέντιν δεν αποκάλυψε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Πλόι δήλωσε ότι είχαν περάσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια από την τελευταία επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της, αφότου ανακάλυψε ότι «είχε άλλη γυναίκα», υποστηρίζοντας ότι εκείνος την εμπόδιζε να βλέπει τα παιδιά τους για πέντε χρόνια.

Είπε: «Έμαθα για τον θάνατό του μόνο όταν ο δικηγόρος του κάλεσε εμένα και τον δικό μου δικηγόρο για να κανονίσει διαπραγμάτευση σχετικά με την υπόθεση.

Φυσικά και είμαι λυπημένη για τον θάνατό του· είναι ο πατέρας των παιδιών μου, οπότε ανησυχώ για εκείνα και για όσα περνούν.

Στο παρελθόν συγκρουστήκαμε πολύ, αλλά προχώρησα και το μόνο που ήθελα ήταν να αντιμετωπιστώ δίκαια.»

Ο Κουέντιν συνίδρυσε την Asos το 2000 ως ιστοσελίδα εύρεσης ρούχων σε προσιτές τιμές, αλλά παρέμεινε σημαντικός μέτοχος μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία πέντε χρόνια αργότερα.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Λυπούμαστε που πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Κουέντιν, ενός από τους αρχικούς συνιδρυτές μας».

Πηγή: news247.gr