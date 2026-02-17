Σοκ: 11χρονος έκανε το διαδικτυακό challenge «chroming» και πέθανε

Η υπόθεση του Φρέντι Ντέιβις που βρέθηκε νεκρός από τη μητέρα του και οι προτροπές της προς τους γονείς.

Μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση έχει σοκάρει τη βρετανική κοινή γνώμη και παράλληλα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα social media και την επιρροή που έχουν στους ανήλικους χρήστες.

Μία νεαρή μητέρα στο Λονδίνο βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη όταν πηγαίνοντας να ξυπνήσει τον 11χρονο γιο της για το σχολείο, τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του. Μέσα στο μπουρνούζι που φορούσε, είχε κρύψει ένα αποσμητικό και κάπου εδώ ξεκινούν να σοκάρουν οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι συνέβη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο Φρέντι Ντέιβις πέθανε στην προσπάθειά του να «φτιαχτεί» εισπνέοντας αποσμητικό σώματος.

Η μητέρα του, Ρόουζαν, είπε στα βρετανικά ΜΜΕ ότι πριν τον θάνατο του παιδιού της, είχε ακούσει διάφορα για παιδιά της ηλικίας του που επιχειρούν να εισπνεύσουν αποσμητικό, έχοντας δει αυτή την τάση σε βιντεάκια του TikTok.

Αυτή η τάση είναι γνωστή ως chroming και θέλει τα παιδιά να εισπνέουν διάφορες τοξικές ουσίες για να κάνουν κεφάλι.

«Πήγα στο δωμάτιό του για να τον ξυπνήσω. Άνοιξα την πόρτα και φώναξα “Φρεντ”, όπως κάνω κάθε πρωί. Τον είδα να είναι μπρούμυτα στο κρεβάτι και δεν μου απάντησε. Άρχισα να ανησυχώ. Τον άγγιξα στον ώμο και ήταν πιο κρύος απ’ ό,τι συνήθως. Ζήτησα βοήθεια από το 999, όταν τους πήρα τους είπα 'νομίζω ότι ο γιος μου είναι νεκρός'» περιγράφει η μητέρα του Φρέντι για το τι συνέβη εκείνο το πρωινό του περσινού Ιανουαρίου (2025).

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του Φρέντι προκλήθηκε από την εισπνοή βουτανίου και όπως λέει σήμερα η μητέρα του, σε μια προσπάθεια να προειδοποιήσει γονείς για τον κίνδυνο της συγκεκριμένης τάσης «το μυαλό των παιδιών δεν φτάνει μέχρι το κακό. Το βλέπουν σε ένα βίντεο, το αντιγράφουν και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πόσο επικίνδυνο είναι. Αν με ρωτάτε, αν ήξερα όλα όσα ξέρω και ο Φρέντι ζούσε, δεν θα έβαζα ποτέ ξανά στο σπίτι μου προϊόντα που θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο».

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταγραφεί ανησυχητικός αριθμός θανάτων από chroming, ωστόσο η τάση αυτή είναι γνωστή τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ.

Πηγή: ethnos.gr