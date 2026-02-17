Πού είναι η Λούσι; Πώς πράκτορες έσωσαν 12χρονη από τον βιαστή της μέσα από το dark web από ένα τούβλο στον τοίχο

Ο ειδικός διαδικτυακός ερευνητής Κρεγκ Σκουάιρ είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν έβρισκε λύση σε ένα πρόβλημα που του βασάνιζε το μυαλό και την καθημερινότητα. Πώς θα σώσει ένα κακοποιημένο κορίτσι, το οποίο ο ίδιος και η ομάδα του είχαν ονομάσει Λούσι.

Εικόνες του κοριτσιού που μόνο ανησυχία μπορούσαν να προκαλέσουν, κυκλοφορούσαν στο dark web. Σε αυτή την κρυπτογραφημένη γωνιά του διαδικτύου που είναι προσβάσιμη μόνο με ειδικό λογισμικό σχεδιασμένο για να καθιστά τους ιδιοκτήτες ψηφιακά μη ανιχνεύσιμους.

«Αλλά ακόμη και με αυτό το επίπεδο προστασίας, ο κακοποιητής ήταν πολύ μεθοδικός για να καλύπτει τα ίχνη του, κόβοντας ή αλλοιώνοντας οποιαδήποτε αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά», λέει ο Σκουάιρ. Ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί ποια ήταν η Λούσι και πού βρισκόταν. Το μόνο δεδομένο ήταν ότι κακοποιούνταν και κινδύνευε.

Αυτό που σύντομα ανακάλυψε ήταν ότι το βασικό στοιχείο για να ταυτοποιηθεί η τοποθεσία της 12χρονης ήταν κρυμμένο σε κοινή θέα.

Ο Σκουάιρ εργάζεται για το Τμήμα Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε μια ελίτ μονάδα που προσπαθεί να εντοπίσει παιδιά τα οποία εμφανίζονται σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης.

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