Μακελειό σε παιδικό αγώνα χόκεϊ στις ΗΠΑ: Πατέρας άνοιξε πυρ κατά της γυναίκας και των δυο παιδιών του - Δυο νεκροί και τρεις τραυματίες

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε ως επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και εξελίχθηκε σε δολοφονία και αυτοκτονία.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν κάποιος άνοιξε πυρ μέσα σε γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην Πατάκετ, στην αμερικανική πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ (βορειοανατολικά), εν μέσω αγώνα χόκεϊ ομάδων νέων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε ως επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και εξελίχθηκε σε δολοφονία και αυτοκτονία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και να πυροβόλησε δύο από τα παιδιά του προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ένα τρίτο παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων και του δράστη, ούτε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών. Η κ. Γκονσάλβες σημείωσε ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής υποδεικνύουν «οικογενειακή διαφορά».Πληροφορίες τοπικού τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο δίκτυο NBC News αναφέρουν ότι ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας χόκεϊ επί πάγου μεταξύ ομάδων νέων, παρουσία παικτών και θεατών.

🔴 Amerika’nın Rhode Island eyaletinde hokey maçı esnasında yaşanan silahlı olayın aile içi şiddet kaynaklı cinayet-intihar olduğu bildirildi.



Bir baba eşini öldürdükten sonra çocuklarına ateş açtı ve ardından intihar etti.

pic.twitter.com/RAsNx1f5BV — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) February 16, 2026

Πανικός στο γήπεδο

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός --το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν έχει μπορέσει να τα επαληθεύσει ως αυτό το στάδιο-- δείχνουν παίκτες και θεατές να σπεύδουν να καλυφθούν καθώς αντηχούν αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις στο κλειστό.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά, στην κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, του WJAR.

Κάποιοι παίκτες κράταγαν κλειστή την πόρτα και οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από οπλοχρησία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Οι σφαγές του είδους είναι αέναη μάστιγα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν προσηλωμένοι στα όπλα τους - η οπλοφορία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στις ΗΠΑ.

Το 2024, πάνω από 16.000 άνθρωποι, χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες, σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με το Gun Violence Archive.

Η πρόσφατη αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες σφαγές, από τις οποίες δεν γλιτώνει κανένας χώρος της καθημερινής ζωής: ούτε οι χώροι δουλειάς, ούτε οι εκκλησίες, ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε τα νυχτερινά κέντρα, ούτε οι δημόσιοι δρόμοι, ούτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: ethnos.gr