Βόμβα: «Η Ναόμι Κάμπελ τροφοδοτούσε με θύματα τον Έπσταϊν» - Οι εκατοντάδες αναφορές στο σούπερ μόντελ στα αρχεία του

Στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του κόσμου της μόδας εμφανίζεται ξανά και ξανά: η Ναόμι Κάμπελ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, από την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκύπτει ότι η 55χρονη Κάμπελ ζήτησε να ταξιδέψει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και είπε ότι θα συναντούσε τον Έπσταϊν στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη.

Προσκλήθηκε εκ μέρους της σε πολυτελείς εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα σχέδια συντονίζονταν κυρίως μέσω της μακροχρόνιας βοηθού του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ (Lesley Groff).

Και σε συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα δήλωσαν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν τους σύστησε στην Ναόμι Κάμπελ σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι είδαν το μοντέλο στην έπαυλή του και στο νησί του.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Κάμπελ παρέμεινε στον κύκλο του Έπσταϊν πολύ καιρό μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα, το 2008, για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία, και ρίχνουν φως στη σχέση τους.

Οι αλληλεπιδράσεις τους αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε μια φυλακή του Μανχάταν το 2019, αξιοποίησε και επηρέασε ένα τεράστιο, ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, καθώς παρέσυρε κορίτσια και νεαρές γυναίκες στη ζωή του.

Η σχέση της Κάμπελ με τον Έπσταϊν είχε ήδη γίνει δημόσια γνωστή μέσω δικαστικών διαδικασιών που αφορούσαν τον ίδιο, τη μακροχρόνια σύντροφό του Γκισλέιν Μαξγουελ , η οποία εκτίει ποινή σε ομοσπονδιακή φυλακή με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και άλλους.

Ο δικηγόρος της 55χρονης Βρετανίδας, Μάρτιν Σίνγκερ, δήλωσε σε μια μακροσκελή δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η πελάτισσά του δεν είχε γνώση της "απαίσιας εγκληματικής συμπεριφοράς του Έπσταϊν μέχρι μετά τη σύλληψή του το 2019" και δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από αυτό.

Ο Σίνγκερ έγραψε πως αν η πελάτισσά του είχε συναντήσει ποτέ οποιαδήποτε νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι έπεφτε θύμα του Έπσταϊν, θα είχε λάβει προσωπικά άμεση δράση για να τη βοηθήσει, προσθέτοντας ότι η Ναόμι Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και "δεν είχε ιδέα ότι ο Έπσταϊν ήταν σεσημασμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων".

Μια έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι το όνομα της Ναόμι Κάμπελ εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθιστώντας την μια εξέχουσα γυναικεία διασημότητα σε έγγραφα που περιλαμβάνουν επίσης ισχυρούς άνδρες, όπως ο πρώην πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εούντ Μπαράκ και ο νυν επικεφαλής του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ Τραμπ.

Πώς στρατολογούσε κορίτσια μέσω της Κάμπελ

Ένα έγγραφο με τίτλο "Λίστα ανθρώπων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!" περιλαμβάνει τη Ναόμι Κάμπελ και δεκάδες άλλους κάτω από οδηγίες για το πώς να στέλνουν γράμματα και βιβλία στη φυλακή της Φλόριντα, όπου ο Έπσταϊν άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Σύμφωνα με τον Σίνγκερ, η Ναόμι Κάμπελ "δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτήν τη λίστα ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται εκεί".

Κατά τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών, ο Έπσταϊν φαινόταν να χρησιμοποιεί τη γνωριμία του με τη Ναόμι Κάμπελ για να τις πείσει ότι μια καριέρα στο μόντελινγκ ήταν εφικτή, σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων του FBI.

Το 2020, ένα ανώνυμο θύμα που γνώρισε τον Έπσταϊν όταν ήταν 15 ετών, είπε ότι εκείνος της είχε υποσχεθεί δουλειές στη Victoria’s Secret και της είπε ότι γνώριζε τη Ναόμι Κάμπελ και τον Λες Γουέξνερ.

Το ίδιο θύμα δήλωσε ότι της συστήθηκε η Ναόμι Κάμπελ στο ιδιωτικό γραφείο του Έπσταϊν.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ απάντησε ότι αν ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε το όνομά της για να εντυπωσιάσει οποιονδήποτε, το έκανε εν αγνοία της.

Άλλο θύμα ισχυρίστηκε ότι είδε την Κάμπελ στην έπαυλη της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια δείπνου, ενώ ένα τρίτο θύμα ισχυρίστηκε ότι την είδε στο νησί του Έπσταϊν.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε επίσης αναφέρει το 2016 ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν της είχε συστήσει την Ναόμι Κάμπελ.

Συχνές οι επαφές της Ναόμι Κάμπελ με τον Έπσταϊν

Στη δήλωσή του, ο δικηγόρος της Κάμπελ σημείωσε ότι η ίδια και μια ομάδα ανθρώπων βρέθηκαν για λίγο στο νησί τουΈπσταϊν μόνο ως στάση μεταφοράς από μια εμπορική πτήση.

Επίσης, σημείωσε ότι η πελάτισσά του δεν θυμάται να συνάντησε ποτέ θύματα του Έπσταϊν και δεν ήταν ποτέ στο σπίτι του για κοινωνική εκδήλωση, παρά μόνο για 3 ή 4 επαγγελματικές συναντήσεις στο γραφείο του.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2009, ο Έπσταϊν παρέμεινε σε επαφή με την Ναόμι Κάμπελ, παρέχοντάς της πρόσβαση στο δίκτυό του.

Σε ένα email του 2010, ο Έπσταϊν δίνει οδηγίες στη βοηθό του να καλέσει τη Λίντα Γουάτσνερ στο σπίτι του για να συναντήσει τη Ναόμι Κάμπελ.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ επιβεβαίωσε τη συνάντηση, λέγοντας ότι η πελάτισσά του προσπαθούσε να δημιουργήσει μια σειρά εσωρούχων και ο Έπσταϊν την έκανε να πιστέψει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει.

Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν προσκλήθηκε στο πάρτι έκπληξη για τα 40ά γενέθλια της Ναόμι Κάμπελ, στις Κάννες, το οποίο περιγραφόταν ως εκδήλωση για τους στενούς φίλους και την οικογένεια. Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι η ίδια δεν έφτιαξε τη λίστα καλεσμένων και ο καταδικασμένος χρηματιστής δεν παρευρέθηκε.

Ωστόσο, ο Έπσταϊν παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Παρίσι για τα 25 χρόνια καριέρας της Κάμπελ, με τον οίκο Dolce & Gabbana. Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε ότι εκείνος πήγε μαζί με την Μάξγουελ και παρέμειναν για περίπου 20 λεπτά.

Η σχέση τους φαινόταν να πηγαίνει πέρα από τις κοσμικές εκδηλώσεις. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία δείχνει ότι το μοντέλο ένιωθε άνετα να μοιράζεται λεπτομέρειες του προγράμματός της με τον Έπσταϊν.

"Θέλω να δω τον Έπσταϊν", έγραψε η Ναόμι Κάμπελ σε email του 2015, συζητώντας τα ταξιδιωτικά της σχέδια.

Σε άλλο μήνυμα του 2016, ζητήθηκε αν η Κάμπελ μπορεί να χρησιμοποιήσει "το αεροπλάνο" για ένα ταξίδι από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η πελάτισσά του βρέθηκε στο αεροπλάνο του Έπσταϊν σε μερικές περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν παρατήρησε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Πηγή: thetoc.gr