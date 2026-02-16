«Αν μου συμβεί κάτι δεν θα είναι ατύχημα»: Ο πιλότος που σκότωσε τη σύζυγό του και την έκοψε σε χιλιάδες κομμάτια

«Αν μου συμβεί κάτι, μην περάσει ποτέ από το μυαλό σας ότι πρόκειται για δυστύχημα». Η Χελ Κραφτς ήξερε ότι ρίσκαρε την ίδια της την ζωή όταν αποφάσιζε να υποβάλει αίτηση διαζυγίου και ενημέρωσε σχετικά τους δικηγόρους της, όμως δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.

Δεν ήταν μόνο ότι ο σύζυγός της Ρίτσαρντ της είχε πει ψέματα πως πάσχει από καρκίνο, αλλά και ότι πολλές φορές στο παρελθόν την είχε χτυπήσει, ενώ τον έπιασε να την απατά.

Εκείνη την ημέρα που επέστρεψε στο σπίτι της στο Κονέκτικατ από τη Φρανφκούρτη, μετά από μια κουραστική πτήση ωρών, η 39χρονη Δανή αεροσυνοδός ήθελε απλώς να ξεκουραστεί. Το ημερολόγιο έγραφε 18 Νοεμβρίου 1986, όταν βγαίνοντας από το αυτοκίνητο συναδέλφου της που την εξυπηρέτησε, τού έλεγε «ο Ρίτσαρντ είναι σπίτι». Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια που άκουσε κάποιος από την Χελ Κραφτς, μια μητέρα τριών παιδιών που ήταν για έντεκα χρόνια παντρεμένη με τον δολοφόνο της...

Πέρασαν εβδομάδες πριν τελικά η φίλη και συνάδελφός της Ρίτα Μπουονάνο δηλώσει στις Αρχές την εξαφάνισή της. Ο πρώτος που επισκέφτηκαν οι αστυνομικοί για να πάρουν κατάθεση ήταν ο 48χρονος Ρίτσαρντ, πρώην πιλότος και τα τελευταία χρόνια συνάδελφός τους. Τον υποπτεύονταν ούτως ή άλλως, αφού είχαν μάθει από διάφορους φίλους και συγγενείς της Χελ ότι έδινε διαφορετικές εκδοχές για την εξαφάνισή της. Σε άλλον έλεγε ότι την πήγε εν μέσω χιονοθύελλας στο σπίτι της αδελφής του μαζί με τα παιδιά, σε άλλους ότι πήγε να δει τη μητέρα της στη Δανία και σε τρίτους ότι έλειπε σε ταξίδι στα Κανάρια Νησιά.

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