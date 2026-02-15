Χωρίς νερό παραμένει η Αίγινα λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό - Εμφιαλωμένα νερά στους κατοίκους

Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 10 Φεβρουαρίου, σοβαρότατης βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, που «δοκιμάζει» την ομαλή υδροδότηση.
Ο δήμος της Αίγινας θα βρίσκεται σε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες και συγκεκριμένα έως και τις 11 Μαΐου 2026, προκειμένου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών».
Σε δήλωσή του στο Mega ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ανέφερε πως η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων».
Πηγή: newsbomb.gr