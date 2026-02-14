Η στροφή της Ευρώπης στα πυρηνικά, τα μηνύματα του Μακρόν και τα μεγάλα πολιτικά εμπόδια

Η αμερικανική προστασία δε θεωρείται πλέον δεδομένη Τα «αγκάθια» στο ζήτημα της πυρηνική ομπρέλας και οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται.

Για πρώτη φορά, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκκινούν συζητήσεις για την ανάπτυξη δικού τους πυρηνικού αποτρεπτικού παράγοντα, καθώς η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως στρατιωτικού εταίρου έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, το κλίμα ανησυχίας σε διεθνές επίπεδο κορυφώθηκε τον Μάρτιο του 2025. Ως καταλύτης, λειτούργησε το περιστατικό με την προσωρινή διακοπή παροχής πληροφοριών πεδίου από την Ουάσινγκτον προς την Ουκρανία, γεγονός που προκάλεσε άμεσο και αποφασιστικό πλήγμα στις δυνάμεις του Κιέβου. Η Ευρώπη αναγκάστηκε να αναζητήσει λύσεις με ένα «Σχέδιο Β» απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Η κρίσιμη αυτή ώρα, έφερε τη συνειδητοποίηση πως η αμερικανική προστασία δε θεωρείται πλέον δεδομένη.

Τα «αγκάθια» στο ζήτημα της πυρηνική ομπρέλας

Η ευρωπαϊκή ασφάλεια φέρεται να βασίζεται για την ώρα στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα, όμως οι συζητήσεις σε βαθύ στρατιωτικό επίπεδο εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται σε ομιλία του εντός του μήνα, να προσφέρει πυρηνική αποτροπή στην υπόλοιπη Ευρώπη, έχοντας ήδη θίξει το ζήτημα μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη σήμερον ημέραν, μόνο η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν πυρηνικά όπλα, συνολικά περίπου 400 αναπτυγμένες κεφαλές, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά των 1.670 των ΗΠΑ. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι παρά το μικρότερο μέγεθος, το γαλλοβρετανικό οπλοστάσιο έχει την ισχύ να καταστρέψει εκατοντάδες πόλεις, την ώρα βέβαια που η Ρωσία διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία με μικρότερα, τακτικά όπλα.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Τη συζήτηση για πυρηνικά στην Ευρώπη άνοιξε και επίσημα χτες ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, λέγοντας ότι η Γηραιά ήπειρος πρέπει να «αναλάβει την ευθύνη του πυρηνικού της πεπρωμένου».

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Γαλλίας, οι συνθήκες πυρηνικού ελέγχου που κατέρρευσαν κατά τη δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ «διαπραγματεύτηκαν χωρίς τους Ευρωπαίους, για τους Ευρωπαίους».

«Λόγω της γεωγραφίας μας δεν έχουμε επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να συσπειρώσει ηγέτες γύρω από την ανάγκη νέου πλαισίου πυρηνικής αποτροπής με ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Μερτς για τον γαλλογερμανικό διάλογο γύρω από την πυρηνική αποτροπή, ο Μακρόν είπε ότι θα παρουσιάσει «λεπτομέρειες» στην επικείμενη ομιλία του για τα πυρηνικά, η οποία αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Η ομιλία αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico θα πραγματοποιηθεί στη Βρέστη, όπου εδρεύουν τα γαλλικά πυρηνικά υποβρύχια. Η Γαλλία έχει ξεκινήσει «στρατηγικό διάλογο» με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να εξεταστεί πώς τα γαλλικά πυρηνικά όπλα μπορούν να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Οι εναλλακτικές επιλογές και τα «αγκάθια»

Πολλοί αναλυτές κρίνουν ως οικονομικά ανέφικτη την αντικατάσταση της αμερικανικής προστασίας με νέα ευρωπαϊκά όπλα, καθώς μόνο το 2025, η ήδη επιβαρυμένη Ευρώπη δαπάνησε για την άμυνα πάνω από 530 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δε συντήρηση των υπαρχόντων πυρηνικών όπλων από Παρίσι και Λονδίνο αποφέρει ένα πελώριο κόστος ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, ποσό που ξεπερνά το μισό αμυντικό προϋπολογισμό της Σουηδίας.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Bloomberg η ανάπτυξη εγχώριων οπλοστασίων από άλλες χώρες θα απαιτούσε παραβιάσεις διεθνών συνθηκών και τεράστιες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, προκαλώντας παράλληλα πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των κρατών.

Λύση στο πρόβλημα που δημιουργεί η ύπαρξη ενός πανευρωπαϊκού πυρηνικού οπλοστασίου, φέρεται να δίνει η στάθμευση γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών με πυρηνική ικανότητα στην Πολωνία ή η αυξημένη συμμετοχή των χωρών του ΝΑΤΟ σε γαλλικές ασκήσεις.

Η αξιοπιστία όμως μια τέτοια λύσης παραμένει σκιώδης, δεδομένων των επερχόμενων εκλογών στη Γαλλία και των επιφυλάξεων της δεξιάς πτέρυγας για το διαμοιρασμό της αποτροπής. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την αμερικανική τεχνολογία, γεγονός που περιπλέκει την αυτονόμηση της Ευρώπης. Η πλήρης πυρηνική αυτονόμηση θα σήμαινε τη μετατροπή της Ευρώπης σε παγκόσμια υπερδύναμη, κάτι για το οποίο η ήπειρος ίσως δεν είναι έτοιμη, προειδοποιούν πολλοί ηγέτες, όπως ο Βέλγος Πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Πηγή: ethnos.gr