Kαραϊβική: Νέα επίθεση των ΗΠΑ σε πλοίο – Τρεις «διακινητές ναρκωτικών» νεκροί

«Στις 13 Φεβρουαρίου, κατόπιν εντολής του διοικητή της SOUTHCOM, στρατηγού Francis L. Donovan, έγινε θανατηφόρα επίθεση σε σκάφος τρομοκρατικής οργάνωσης» αναφέρει η ανακοίνωση.
Πρόστίθεται ότι «το πλοίο έγινε στόχος ενώ διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».
Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 133 άτομα, σε τουλάχιστον 38 επιθέσεις εναντίον ύποπτων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ στη Λατινική Αμερική.
Πηγή: ertnews.gr