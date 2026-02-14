Kαραϊβική: Νέα επίθεση των ΗΠΑ σε πλοίο – Τρεις «διακινητές ναρκωτικών» νεκροί

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός ακόμη σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά και τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Στις 13 Φεβρουαρίου, κατόπιν εντολής του διοικητή της SOUTHCOM, στρατηγού Francis L. Donovan, έγινε θανατηφόρα επίθεση σε σκάφος τρομοκρατικής οργάνωσης» αναφέρει η ανακοίνωση.

Πρόστίθεται ότι «το πλοίο έγινε στόχος ενώ διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 133 άτομα, σε τουλάχιστον 38 επιθέσεις εναντίον ύποπτων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ στη Λατινική Αμερική.

Πηγή: ertnews.gr