Πώς μια ταπεινή κατεψυγμένη πίτσα έγινε το «ανεπίσημο εθνικό φαγητό» της Νορβηγίας

Το ερώτημα δεν είναι αν οι Νορβηγοί τρώνε πίτσα – είναι γιατί η πίτσα, και ειδικά αυτή η συγκεκριμένη πίτσα, έγινε τόσο κεντρική σε μια κουζίνα που ιστορικά στηριζόταν σε κρέας, ψάρι και πατάτες.

Στη συλλογική φαντασία, οι σκανδιναβικές χώρες εμφανίζονται συχνά ως πρότυπα προοδευτικής πολιτικής, καλής εκπαίδευσης και οργανωμένης καθημερινότητας, ενώ δεν λείπει και η αναφορά στις επιτυχίες τους σε μουσικούς διαγωνισμούς. Κι όμως, υπάρχει μια λιγότερο «λαμπερή», αλλά εξαιρετικά χαρακτηριστική πτυχή της νορβηγικής κουλτούρας που περνά συχνά απαρατήρητη: η πίτσα, και μάλιστα η κατεψυγμένη, έχει εξελιχθεί σε καθημερινό τρόφιμο τέτοιας εμβέλειας ώστε μια συγκεκριμένη μάρκα, η Γκραντιόζα, να θεωρείται από πολλούς η «ανεπίσημη εθνική σπεσιαλιτέ» της χώρας.

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