Ποιο ήταν το «Πείραμα του Μικρού Άλμπερτ»: Γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ανήθικα κεφάλαια στην ιστορία της ψυχολογίας

Ανάμεσα στα πιο ανήθικα πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, ξεχωρίζει το λεγόμενο «Πείραμα του Μικρού Άλμπερτ», τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν το 1920 και εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις μέχρι σήμερα.

Η μελέτη εμπνεύστηκε από το γνωστό πείραμα του Ρώσου φυσιολόγου Ivan Pavlov, ο οποίος είχε δείξει ότι τα σκυλιά μπορούσαν να μάθουν να συνδέουν τον ήχο ενός κουδουνιού με την παροχή τροφής και να σιελορροούν ακόμη και μόνο με το άκουσμα του ήχου, χωρίς να υπάρχει φαγητό.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος John B. Watson και η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Rosalie Rayner αποφάσισαν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, εφαρμόζοντας τεχνικές εξαρτημένης μάθησης σε ένα βρέφος εννέα μηνών, γνωστό ως «Μικρός Άλμπερτ».

Πώς δημιουργήθηκε ο φόβος

Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν αν μπορούσαν να εκπαιδεύσουν το παιδί να φοβάται συγκεκριμένα ζώα και αντικείμενα. Στο βρέφος παρουσιάστηκαν διάφορα ερεθίσματα, όπως ένα κουνέλι, μια μαϊμού, ένας λευκός αρουραίος και καμένα φύλλα εφημερίδας.

Όταν έδειχναν στον Άλμπερτ τον λευκό αρουραίο, προκαλούσαν ταυτόχρονα έναν πολύ δυνατό θόρυβο, με στόχο να τον τρομάξουν και να τον οδηγήσουν να συνδέσει την εικόνα του ζώου με το αίσθημα φόβου.

Σύμφωνα με καταγραφές που αναφέρει το Simply Psychology, ήδη από την πρώτη συνεδρία ο θόρυβος έκανε το βρέφος να κλάψει. Στις επόμενες συνεδρίες, ο Άλμπερτ άρχισε να συσχετίζει τον αρουραίο με τον τρομακτικό ήχο. Στη δεύτερη συνεδρία, ο συνδυασμός θορύβου και ζώου προκάλεσε «αντίδραση τρόμου και κλαψούρισμα», ενώ μία εβδομάδα αργότερα, στην τρίτη συνεδρία, ακόμη και ο αρουραίος μόνος του «προκαλούσε ήπιο φόβο».

Αφού επανέλαβαν πέντε φορές τον συνδυασμό θορύβου και ζώου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, όταν παρουσίασαν ξανά τον αρουραίο χωρίς θόρυβο, η αντίδραση του παιδιού ήταν «έντονος φόβος».

Στη συνέχεια, του έδειξαν και άλλα αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία τον τρόμαξαν. Σε μία από τις τελευταίες συνεδρίες, τον φόβισαν και με έναν σκύλο που γάβγιζε.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα παιδί που είχε εκπαιδευτεί να φοβάται ερεθίσματα τα οποία προηγουμένως δεν του προκαλούσαν καμία ανησυχία.

Η επιστροφή έναν μήνα μετά

Έναν μήνα αργότερα, οι ερευνητές επέστρεψαν για μια τελευταία συνεδρία. Ο Άλμπερτ εξακολουθούσε να φοβάται τον αρουραίο, αν και πλέον δεν έκλαιγε. Στις σημειώσεις τους αναφέρεται ότι το παιδί «ανατρίχιαζε» και «έβαζε τον αντίχειρα στο στόμα» για να παρηγορηθεί.

Η μητέρα του παιδιού τον απομάκρυνε τελικά από το νοσοκομείο όπου διεξάγονταν τα πειράματα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν δοκιμές «απο-εξάρτησης» για την εξάλειψη των φόβων που είχαν δημιουργηθεί.

Γιατί δεν θα γινόταν σήμερα

Το πείραμα θεωρείται σήμερα βαθιά ανήθικο. Το πιο προφανές ζήτημα είναι ότι ένα βρέφος δεν μπορεί να δώσει συναίνεση για τη συμμετοχή του σε επιστημονική έρευνα. Επιπλέον, η σκόπιμη πρόκληση έντονου φόβου σε ένα παιδί εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα.

Με την πάροδο του χρόνου, αμφισβητήθηκαν και τα ίδια τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς βασίζονταν σε ένα μόνο βρέφος.

Τι απέγινε ο Μικρός Άλμπερτ

Η ταυτότητα του παιδιού παραμένει ασαφής. Μεταγενέστεροι ερευνητές εντόπισαν δύο πιθανούς υποψηφίους.

Ο Hall Beck από το Appalachian State University υποστήριξε ότι επρόκειτο για τον Douglas Merritte, γιο μιας τροφού που εργαζόταν στο Johns Hopkins University Hospital, όπου διεξήχθη το πείραμα. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, το παιδί έπασχε από υδροκεφαλία, παρουσίασε περιόδους τύφλωσης και πέθανε σε ηλικία έξι ετών.

Από την άλλη, ο Russ Powell από το MacEwan University στον Καναδά υποστήριξε ότι ο Μικρός Άλμπερτ ήταν ο William Albert Barger, ο οποίος έζησε μέχρι το 2007. Ανιψιά του δήλωσε ότι δεν γνώριζε αν ήταν εκείνος το παιδί του πειράματος, ωστόσο ανέφερε πως ο θείος της είχε αποστροφή προς τα ζώα.

Το «Πείραμα του Μικρού Άλμπερτ» παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο συζητημένα παραδείγματα στην ιστορία της ψυχολογίας, όχι τόσο για τα επιστημονικά του ευρήματα, όσο για τα ηθικά όρια που παραβίασε.

Πηγή: protothema.gr