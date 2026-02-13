Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ - «Ξέρω ότι έχω έναν φύλακα - άγγελο να με προσέχει»

Ο Αλφόνσο Ριμπέιρο μοιράστηκε μια φωτογραφία από την τελευταία του στιγμή με τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, πριν ο ηθοποιός πεθάνει την Τετάρτη έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια μάχης με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Αλφόνσο Ριμπέιρο δημοσίευσε την προσωπική αυτή εικόνα στο Instagram την Πέμπτη, όπου φαίνεται να κρατά τρυφερά τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο πλευρό του στο κρεβάτι. Ο ηθοποιός δείχνει εμφανώς συγκινημένος καθώς κρατά το κεφάλι του φίλου του. Ανέφερε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε από τη σύζυγο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Κίμπερλι, λίγα μόλις λεπτά πριν του πει το «τελευταίο αντίο».

«Η τελευταία μου στιγμή ήταν να τον κάνω να γελάσει για μία ακόμη φορά», έγραψε. «Μου λείπει ήδη πολύ». Μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία των δυο τους από πιο ευτυχισμένες στιγμές στα Instagram Stories του, γράφοντας: «Τόση αγάπη έζησε μέσα σε αυτή τη φιλία».

Όπως αναφέρει η Page Six, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε διαγωνιστεί στην 28η σεζόν του «Dancing with the Stars», το οποίο παρουσιάζει ο Αλφόνσο Ριμπέιρο μαζί με τη Τζουλιάν Χαφ, με παρτενέρ την επαγγελματία χορεύτρια Έμα Σλέιτερ το 2019.

Ο Αλφόνσο Ριμπέιρο δήλωσε ότι είναι συντετριμμένος από τον θάνατο του στενού του φίλου και ότι είναι νονός της 7χρονης κόρης του Βαν Ντερ Μπικ, Γκουέντολιν. «Ήταν ο αληθινός μου φίλος, αδελφός και οδηγός ζωής. Ήμουν μαζί του σε αυτό το φρικτό ταξίδι για να νικήσει τον καρκίνο», έγραψε στο Instagram.

Σημείωσε ακόμη ότι έμαθε πολλά από τον εκλιπόντα φίλο του και ότι ο Τζέιμς και η Κίμπερλι άλλαξαν τη ζωή του. «Θα τους χρωστάω για πάντα για όλα όσα έδωσαν σε εμένα και την οικογένειά μου», έγραψε. «Θα ζει για πάντα στην καρδιά μου. Θα είμαι πάντα δίπλα στα παιδιά τους. Θα θεωρώ πάντα τον ρόλο μου ως νονός της Γκουέν από τους σημαντικότερους της ζωής μου». Κατέληξε γράφοντας: «Σ’ αγαπώ Τζέιμς και ξέρω ότι έχω έναν φύλακα άγγελο να με προσέχει. Το ότι μπόρεσα να πω αντίο αυτό το Σαββατοκύριακο θα με συνοδεύει για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, αδελφέ μου».

Η Κίμπερλι γνωστοποίησε στο Instagram ότι ο σύζυγός της «έφυγε ειρηνικά» το πρωί της Τετάρτης και «αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια». Έκτοτε, κύμα συμπαράστασης έχει κατακλύσει τον ηθοποιό του «Dawson’s Creek».

Πηγή: newsbeast.gr