Φρίκη στη Γαλλία: 50χρονη παραδέχθηκε ότι έβαλε δύο νεογέννητα βρέφη σε καταψύκτη - Είχε κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη

Σοκ έχει προκαλέσει στην ανατολική Γαλλία η υπόθεση εντοπισμού δύο νεκρών βρεφών σε καταψύκτη κατοικίας στην κοινότητα Αϊγβιγιέρ-ε-Λιομόν, στο διαμέρισμα της Οτ-Σον.

Μια 50χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη, ομολόγησε κατά την ανάκρισή της ότι η ίδια τοποθέτησε τα νεογέννητα στον καταψύκτη αμέσως μετά τη γέννησή τους, σε χρονικό διάστημα που τοποθετείται μεταξύ 2011 και 2018.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μπεζανσόν, Σεντρίκ Λοζλέν, η γυναίκα κατέθεσε ότι γέννησε μόνη στο σπίτι της και στη συνέχεια «τύλιξε τα νεογέννητα» πριν τα τοποθετήσει στον καταψύκτη που βρισκόταν στο πλυσταριό.

Όπως ανέφερε, είχε αποκρύψει τις εγκυμοσύνες της από τον οικογενειακό και φιλικό της κύκλο, προβάλλοντας δικαιολογίες για την αύξηση του βάρους της και επιλέγοντας φαρδιά ρούχα ώστε να μη γίνει αντιληπτή η κατάστασή της.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η 50χρονη εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη, κλαίγοντας και εκφράζοντας μεταμέλεια για τα παιδιά και την οικογένειά της.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε την Τρίτη, όταν συγγενικό της πρόσωπο εντόπισε το πρώτο νεκρό βρέφος στον καταψύκτη του σπιτιού. Η κατοικία βρισκόταν σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, καθώς η γυναίκα είχε εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά το σπίτι τον περασμένο Δεκέμβριο, αφήνοντας πίσω της τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της, ηλικίας 14 έως 20 ετών, τον πατέρα τους, καθώς και ένα ακόμη μεγαλύτερο παιδί από προηγούμενη σχέση.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και δεύτερο νεκρό βρέφος στον ίδιο καταψύκτη, τυλιγμένο σε σάκο.

Συγκλονισμένος ο πατέρας, αγνοούσε τα πάντα

Η 50χρονη, μητέρα συνολικά εννέα παιδιών από τρεις διαφορετικούς πατέρες, συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού χωρίς να προβάλει αντίσταση και τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Όπως δήλωσε η ανακρίτρια Κριστίν ντε Κιρέζ, οι δύο τελευταίες εγκυμοσύνες τοποθετούνται χρονικά μεταξύ του 2011, όταν γεννήθηκε το τελευταίο εν ζωή παιδί της, και του 2018, όταν επέστρεψε στην εργασία της.

Ο σύντροφός της, ο οποίος επίσης προσήχθη, υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία γνώση για τις εγκυμοσύνες και δηλώνει «συγκλονισμένος» από τις αποκαλύψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί δίωξη εις βάρος του.

Η νεκροψία-νεκροτομή στα δύο βρέφη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο δήμαρχος της κοινότητας, Ζαν-Κλοντ Τραμεζέλ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χωριό 1.500 κατοίκων, όπου «τέτοια γεγονότα πιστεύουμε ότι συμβαίνουν μόνο αλλού». Όπως ανέφερε, το ζευγάρι διέμενε στην περιοχή εδώ και περίπου 20 χρόνια, χωρίς ωστόσο να εργάζεται στην κοινότητα, προσθέτοντας ότι «είναι άνθρωποι που δεν τραβούν την προσοχή».

Πηγή: iefimerida.gr