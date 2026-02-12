Φωτό ντοκουμέντα: Ο σμήναρχος-κατάσκοπος με τους Κινέζους στρατολόγους του στο Σινικό Τείχος

Αποκλειστικές φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου είχε συναντήσει τους «στρατολόγους» του, φέρνει στο φως το iefimerida.gr.

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