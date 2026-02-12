Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Φωτό ντοκουμέντα: Ο σμήναρχος-κατάσκοπος με τους Κινέζους στρατολόγους του στο Σινικό Τείχος 12-02-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αποκλειστικές φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου είχε συναντήσει τους «στρατολόγους» του, φέρνει στο φως το iefimerida.gr. Δείτε τις μ' ένα κλικ εδώ Ελεύθερος ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη: Τι κατέθεσε στην αστυνομία μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία dailymedia.gr Η ευχάριστη έκπληξη του Σορετίρε... menshouse.gr Πήρε το πράσινο φως: Η γνωστή δημοσιογράφος που θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι mastermind menshouse.gr Ξέχασε τις ξαπλώστρες των 50€: Το νησί του Σεπτεμβρίου που δεν αδειάζει το πορτοφόλι σου, έχει ζεστά νερά και υπέροχο φαγητό menshouse.gr Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει dailymedia.gr Έκπληξη με τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου… instanews.gr Η νέα τριάδα του ΠΑΟ στα χαφ menshouse.gr Φωτό ντοκουμέντα: Ο σμήναρχος-κατάσκοπος με τους Κινέζους στρατολόγους του στο Σινικό Τείχος SHARE