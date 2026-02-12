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Φωτό ντοκουμέντα: Ο σμήναρχος-κατάσκοπος με τους Κινέζους στρατολόγους του στο Σινικό Τείχος

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Αποκλειστικές φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου είχε συναντήσει τους «στρατολόγους» του, φέρνει στο φως το iefimerida.gr.

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Φωτό ντοκουμέντα: Ο σμήναρχος-κατάσκοπος με τους Κινέζους στρατολόγους του στο Σινικό Τείχος