Al Jazeera: Το Ισραήλ χρησιμοποίησε θερμοβαρικά όπλα στη Γάζα - Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν σε δευτερόλεπτα

Τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου 2024, η Γιασμίν Μαχάνι περπατούσε ανάμεσα στα ερείπια του σχολείου αλ-Ταμπίν στη Γάζα, αναζητώντας τον γιο της, Σάαντ. Βρήκε τον σύζυγό της να ουρλιάζει. Από το παιδί, όμως, δεν υπήρχε κανένα ίχνος.

«Μπήκα στο τζαμί και ένιωθα ότι πατούσα πάνω σε σάρκες και αίμα», δήλωσε η Μαχάνι στο Al Jazeera Arabic, στο πλαίσιο έρευνας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα. Όπως είπε, επί ημέρες αναζητούσε τον γιο της σε νοσοκομεία και νεκροτομεία. «Δεν βρήκαμε τίποτα από τον Σάαντ. Ούτε καν ένα σώμα για να θάψουμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Al Jazeera Arabic με τίτλο «The Rest of the Story», η Πολιτική Άμυνα της Γάζας έχει καταγράψει 2.842 Παλαιστινίους που αγνοούνται χωρίς να έχουν εντοπιστεί λείψανα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, πέρα από ίχνη αίματος ή μικρά βιολογικά υπολείμματα.

Ειδικοί και μάρτυρες που επικαλείται η έρευνα αποδίδουν το φαινόμενο στη χρήση θερμικών και θερμοβαρικών όπλων – γνωστών και ως «βομβών κενού» – τα οποία, όπως υποστηρίζεται, μπορούν να αναπτύξουν θερμοκρασίες άνω των 3.500 βαθμών Κελσίου.

Οι ισχυρισμοί για τη φύση των όπλων

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένες χημικές συνθέσεις σε πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Βασίλι Φατιγκάροφ, τον οποίο επικαλείται το ρεπορτάζ, ανέφερε ότι τα θερμοβαρικά όπλα, σε αντίθεση με τα συμβατικά εκρηκτικά, διασπείρουν ένα νέφος καυσίμου το οποίο αναφλέγεται δημιουργώντας πύρινη σφαίρα και ισχυρό ωστικό κύμα. «Για να παραταθεί ο χρόνος καύσης, προστίθενται σκόνες αλουμινίου, μαγνησίου και τιτανίου στο μείγμα», φέρεται να δήλωσε, σημειώνοντας ότι η θερμοκρασία της έκρηξης μπορεί να φτάσει τους 2.500–3.000 βαθμούς Κελσίου.

Η έρευνα αναφέρεται επίσης στη χρήση εκρηκτικών όπως το tritonal – μείγμα TNT και σκόνης αλουμινίου – που χρησιμοποιείται σε βόμβες αμερικανικής κατασκευής τύπου MK-84.

Ο γενικός διευθυντής του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στη Γάζα, δρ Μουνίρ αλ-Μπουρς, περιέγραψε τις επιπτώσεις της έκθεσης του ανθρώπινου σώματος – το οποίο αποτελείται κατά περίπου 80% από νερό – σε τόσο ακραίες θερμοκρασίες.

«Το σημείο βρασμού του νερού είναι οι 100 βαθμοί Κελσίου», ανέφερε. «Όταν ένα σώμα εκτίθεται σε ενέργεια άνω των 3.000 βαθμών, σε συνδυασμό με ισχυρή πίεση και οξείδωση, τα υγρά βράζουν ακαριαία. Οι ιστοί εξατμίζονται και μετατρέπονται σε στάχτη».

Πηγή: ethnos.gr