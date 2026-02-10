Συναγερμός στο Λονδίνο: Δύο μαθητές δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στο σχολείο τους

Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (10/02) στο βορειοανατολικό Λονδίνο, όταν δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι, σε σχολείο στο Μπρεντ.

Όπως μεταδίδει το Sky News, η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος.

Σημειώνεται ότι οι βρετανικές Αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην οδό Μπέικον Λέιν στις 12:41 μ.μ. (τοπική ώρα). Άμεσα, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και τα δύο παιδιά έλαβαν τις Πρώτες Βοήθειες, ένα εκ των οποίων μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το άλλο σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Πηγή: ethnos.gr