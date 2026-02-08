«Σατανικά σύμβολα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η τελετή έναρξης άναψε φωτιές και συνωμοσίες

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ορισμένοι σχολιαστές κατηγόρησαν τους διοργανωτές ότι παρουσίασαν «σατανικά σύμβολα».

Βίντεο από την τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα, γίνονται viral. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, με το κεντρικό πρόγραμμα να φιλοξενείται στο στάδιο Σαν Σίρο. Για πρώτη φορά σε Χειμερινούς Αγώνες άναψαν δύο ολυμπιακοί βωμοί: ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο και ο άλλος στην κεντρική πλατεία της Κορτίνα, έπειτα από το τελευταίο σκέλος της λαμπαδηδρομίας που έκανε η Ιταλίδα ολυμπιονίκης Σοφία Γκότζια.

Λίγο αργότερα, αποσπάσματα της τελετής άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media. Χρήστες επιτέθηκαν στους διοργανωτές, υποστηρίζοντας ότι στο φινάλε μπορούσε να διακρίνει κανείς ένα ανεστραμμένο πεντάγραμμο.

«Φυσικά, καταλήγουμε με ένα σατανικό πεντάγραμμο στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών από τους δαιμονικούς παγκοσμιοποιητές που προσπαθούν να καταστρέψουν τη Δύση. Δεν προσπαθούν καν να το κρύψουν», έγραψε κάποιος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Κοιτάξτε αυτή την απροκάλυπτη λατρεία ενός φλεγόμενου πενταγράμμου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών. Παίζουν χορωδιακή μουσική σαν να πρόκειται για κάποιο ιερό γεγονός. Ο φιλελευθερισμός ήταν πάντα γεμάτος Λουσιφεριανούς που θεωρούν τον Σατανά ήρωα επειδή έφερε τη γνώση στον Αδάμ και την Εύα», ανέφερε άλλη ανάρτηση.

«Πιο ξεκάθαρο από αυτό δεν γίνεται… Ένα ευδιάκριτο ανεστραμμένο πεντάγραμμο στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών. Αποκάλυψη της μεθόδου. Σαν να χρειαζόσουν κι άλλη ΑΠΟΔΕΙΞΗ ότι ο κόσμος κυβερνάται από τον σατανά και τους υποτακτικούς του», έγραψε τρίτος χρήστης.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτές τις θεωρίες.

Η διαμάχη στο Παρίσι

Το 2024 είχε κυκλοφορήσει ένα ψεύτικο βίντεο, το οποίο αποδιδόταν στην USA Today και υποστήριζε ότι η Εκκλησία του Σατανά ευχαρίστησε τους διοργανωτές για ένα αμφιλεγόμενο tableau στην τελετή έναρξης.

Το βίντεο αναφερόταν σε μια κιτς σκηνή της τελετής που απεικόνιζε ένα παγανιστικό γεύμα, το οποίο θύμιζε τον «Μυστικό Δείπνο» του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Η εικόνα είχε εξοργίσει χριστιανικές ομάδες και είχε οδηγήσει τους διοργανωτές σε συγγνώμη.