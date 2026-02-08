Μινεάπολη: Διαδηλώσεις κατά της ICE με δεκάδες συλλήψεις

Δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν έξω από ομοσπονδιακό κτίριο στη Μινεάπολη, στην διάρκεια διαμαρτυρίας που σηματοδοτούσε την επέτειο ενός μήνα από τον θάνατο της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών, Ρενέ Γκουντ.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hennepin δήλωσε ότι οι συλλήψεις ξεκίνησαν αφού το πλήθος άρχισε να πετάει κομμάτια πάγου και άλλα αντικείμενα προκαλώντας φθορές σε δημόσια περιουσία. Ένστολος φέρεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι και έσπασαν τζάμια περιπολικού, ανέφερε το γραφείο του σερίφη στη σελίδα του στο Facebook.

Η αστυνομία κήρυξε τη συγκέντρωση παράνομη και διέταξε τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν. Πολλοί συμμορφώθηκαν, ανέφερε η εφημερίδα Star Tribune, αλλά περίπου 100 παρέμειναν σε αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς. Το γραφείο του σερίφη δήλωσε αργότερα ανακοίνωσε ότι έγιναν τουλάχιστον 42 συλλήψεις.

Στο μεταξύ, ο «τσάρος» των συνόρων της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθούν 700 υπάλληλοι της ICE από τη Μινεσότα — περίπου το ένα τέταρτο των αστυνομικών που αναπτύχθηκαν στην πολιτεία — αφού οι πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να συνεργαστούν παραδίδοντας τους συλληφθέντες μετανάστες.

Ο σύζυγος της Ρενέ Γκουντ σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Ξέρετε το όνομα της γυναίκας μου και ξέρετε το όνομα του Άλεξ, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι σε αυτή την πόλη που εν γνωρίζετε και που οι οικογένειές τους υποφέρουν όπως και οι δικές μου. Είναι γείτονες, φίλοι, συνάδελφοι, συμμαθητές. Και πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τα ονόματά τους».

Πηγή: ertnews.gr