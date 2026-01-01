Η χώρα με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο έχει μόλις 38.000 κατοίκους

Τι κι αν μετρά μόλις 38.000 κατοίκους; Το Μονακό, παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη μακροζωία στον κόσμο: 86,5 έτη.

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