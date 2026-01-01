Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η χώρα με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο έχει μόλις 38.000 κατοίκους 01-01-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τι κι αν μετρά μόλις 38.000 κατοίκους; Το Μονακό, παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη μακροζωία στον κόσμο: 86,5 έτη. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Τα πάνω κάτω με το «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Low-budget, ελεύθερο πνεύμα και χαλαροί ρυθμοί: Το νησί που ψηφίζουν φέτος οι φοιτητές για οικονομικές διακοπές menshouse.gr Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να… menshouse.gr Υπερπαραγωγή 8 επεισοδίων: Η ηθοποιός-έκπληξη που θα υποδυθεί την Σωτηρία Μπέλλου στη σειρά που θα σπάσει ταμεία dailymedia.gr Η χώρα με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο έχει μόλις 38.000 κατοίκους SHARE