Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Σαν... Άγιος Βασίλης: Διευθυντής εργοστασίου χάρισε 240 εκατομμύρια στους υπαλλήλους του 01-01-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένας διευθύνων σύμβουλος εργοστασίου στη Λουιζιάνα έγινε πραγματικός «Άγιος Βασίλης» για τους εργαζομένους του. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Low-budget, ελεύθερο πνεύμα και χαλαροί ρυθμοί: Το νησί που ψηφίζουν φέτος οι φοιτητές για οικονομικές διακοπές menshouse.gr Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να… menshouse.gr Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Πανηγυρίζουν στον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Η δολοφονία της Καρολάιν απ’ τον πιλότο έγινε σειρά: Ποιο κανάλι θα την προβάλλει και πότε dailymedia.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Σαν... Άγιος Βασίλης: Διευθυντής εργοστασίου χάρισε 240 εκατομμύρια στους υπαλλήλους του SHARE