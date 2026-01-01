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Σαν... Άγιος Βασίλης: Διευθυντής εργοστασίου χάρισε 240 εκατομμύρια στους υπαλλήλους του

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Ένας διευθύνων σύμβουλος εργοστασίου στη Λουιζιάνα έγινε πραγματικός «Άγιος Βασίλης» για τους εργαζομένους του.

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Σαν... Άγιος Βασίλης: Διευθυντής εργοστασίου χάρισε 240 εκατομμύρια στους υπαλλήλους του