Κραν Μοντανά: «Δράμα άγνωστης κλίμακας - Από τις χειρότερες τραγωδίες» - Στους 47 οι νεκροί

Στους 47 νεκρούς ανέρχεται μέχρι στιγμής ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πολυτελές θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Ακόμα εκατό άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς υπάρχουν σοβαρά τραυματίες και αγνοούμενοι. Οπως δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ υπάρχουν Ιταλοί πολίτες μεταξύ των αγνοούμενων και των τραυματιών:

«Αυτή τη στιγμή, δώδεκα, περίπου δεκαπέντε Ιταλοί νοσηλεύονται ενώ άλλοι 12 αγνοούνται. Αργότερα, σε ζωντανή μετάδοση στο RaiNews 24, ανέφερε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είχε αυξηθεί σε 16.Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχουν τουλάχιστον 47 νεκροί και 100 τραυματίες.

«Δράμα άγνωστης κλίμακας»

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη Τύπου, όπου η Γενική Εισαγγελέας της Ελβετίας, Μπεατρίκ Πιλούντ, αναφέρει κάποια τελευταία στοιχεία.

Μάλιστα, ο Ελβετός πρόεδρος, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε την πυρκαγιά της χθεσινής νύχτας «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας».

Ο Παρμελέν συνέχισε, αποκαλώντας το «δράμα άγνωστης κλίμακας», προσθέτοντας ότι περίπου 40 άνθρωποι έχουν χαθεί και περίπου άλλοι εκατό έχουν τραυματιστεί - κάποιοι σοβαρά.

Ο Ελβετός πρόεδρος λέει ότι αυτές οι ζωές έχουν «διακοπεί ή καταστραφεί» για πάντα και προσθέτει ότι καμία λέξη δεν μπορεί να αντικατοπτρίσει την «βάναυση απώλεια» ζωών - εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Βίντεο δείχνει την στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά

Τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά, το ξημερώματα Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες κατέγραψε νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ενώ την ίδια στιγμή στιγμή συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ και κατάφεραν να διαφύγουν.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Από τη φωτιά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, και άλλοι 100 είναι τραυματισμένοι, με τις ΜΕΘ στα νοσοκομεία να έχουν γεμίσει και μάρτυρες στην Ελβετία να μιλούν για «εμπόλεμη κατάσταση».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και τουρίστες, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο Γάλλοι, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση.

🚨 🇨🇭 ALERTE INFO : Vidéo terrifiante où l’on voit le feu se propager à grande vitesse dans un bar de Crans-Montana, sous les yeux de nombreuses personnes qui tentent ensuite de s’échapper. pic.twitter.com/W4zQuAMO2J — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Τα σενάρια για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε στις 01.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ "Le Constellation" στο χιονοδρομικό θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεριά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα 24heures ότι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκάλεσαν φωτιά στην οροφή του καταστήματος.

Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάδο είπε μιλώντας στο Sky TG24 ότι ένα άτομο «έριξε πυροτέχνημα μέσα στον χώρο».

«Κάποιος άναψε πυροτέχνημα μέσα στον χώρο και από αυτό πήρε φωτιά η οροφή τροφοδοτώντας την πυρκαγιά που ξέσπασε στη συνέχεια», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι οι διασώστες «δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις για την έρευνα επειδή η κατασκευή δεν είναι ασφαλής».

Σύμφωνα με περιγραφές, πανικόβλητο το πλήθος έτρεχε προς τις σκάλες που συνδέουν τον υπόγειο χώρο με το ισόγειο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο.

Η έξοδος του καταστήματος αποδείχθηκε πολύ μικρή, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να χρειαστεί να σπάσουν παράθυρα για να απομακρυνθεί ο κόσμος.

Μάλιστα, μάρτυρας περιέγραψε πως γυναίκα παρασύρθηκε από τον συνωστισμό στις σκάλες λόγω του πανικού που επικράτησε και έπεσε, τραυματίζοντας το γόνατό της.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Ρόιτερς. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

Η φωτιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ όπως σημείωσε, τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ , διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Όπως αναφέρουν οι αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ δεν οφείλεται σε τρομοκρατική επίθεση, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες κι άλλων χωρών.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

«Είμαστε στην αρχή της έρευνας και δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες για την αιτία της έκρηξης», ανέφερε μία εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής που απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος.

«Πρώτα ξέσπασε η φωτιά και αυτή οδήγησε πιθανόν σε έκρηξη», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Τις σκηνές της καταστροφής περιγράφουν μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο μπάρ.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν φρικτό», λέει ο Σάμιουελ Ραπ μιλώντας στο Skynews.

Όπως είπε, η πλειοψηφία των ανθρώπων μέσα στο μπαρ προσπάθησε να διαφύγει από την κύρια έξοδο.

«Εφευγαν ουρλιάζοντας, είδα πολλούς ανθρώπους στο πάτωμα. Νομίζω ότι μερικοί ήταν νεκροί καθώς κάποιος σκεπασε με ένα σακάκι το πρόσωπο ενός ατόμου»

Ο ίδιος περιγράφει ότι άκουσε φωνές από όσους ήταν στο πάτωμα να καλούν σε βοήθεια ενώ κάποιοι άλλοι καίγονταν.

Όπως λέει ήταν άνθρωποι πολλών εθνικοτήτων και νέοι στην πλειοψηφία τους.

«Είναι φρικτό. Ήταν εκεί άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών».

Πηγή: cnn.gr