Κραν Μοντανά: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά - Τα πιθανά αίτια και οι μαρτυρίες

Τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά, το ξημερώματα Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες κατέγραψε νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ενώ την ίδια στιγμή στιγμή συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ και κατάφεραν να διαφύγουν.

Από τη φωτιά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, και άλλοι 100 είναι τραυματισμένοι, με τις ΜΕΘ στα νοσοκομεία να έχουν γεμίσει και μάρτυρες στην Ελβετία να μιλούν για «εμπόλεμη κατάσταση».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και τουρίστες, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο Γάλλοι, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Τα σενάρια για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε στις 01.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ "Le Constellation" στο χιονοδρομικό θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεριά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα 24heures ότι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκάλεσαν φωτιά στην οροφή του καταστήματος.

Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάδο είπε μιλώντας στο Sky TG24 ότι ένα άτομο «έριξε πυροτέχνημα μέσα στον χώρο».

«Κάποιος άναψε πυροτέχνημα μέσα στον χώρο και από αυτό πήρε φωτιά η οροφή τροφοδοτώντας την πυρκαγιά που ξέσπασε στη συνέχεια», ανέφερε.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Είπε επίσης ότι οι διασώστες «δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις για την έρευνα επειδή η κατασκευή δεν είναι ασφαλής».

Σύμφωνα με περιγραφές, πανικόβλητο το πλήθος έτρεχε προς τις σκάλες που συνδέουν τον υπόγειο χώρο με το ισόγειο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο.

Η έξοδος του καταστήματος αποδείχθηκε πολύ μικρή, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να χρειαστεί να σπάσουν παράθυρα για να απομακρυνθεί ο κόσμος.

Μάλιστα, μάρτυρας περιέγραψε πως γυναίκα παρασύρθηκε από τον συνωστισμό στις σκάλες λόγω του πανικού που επικράτησε και έπεσε, τραυματίζοντας το γόνατό της.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Ρόιτερς. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

Η φωτιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ όπως σημείωσε, τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ , διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Όπως αναφέρουν οι αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ δεν οφείλεται σε τρομοκρατική επίθεση, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες κι άλλων χωρών.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

«Είμαστε στην αρχή της έρευνας και δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες για την αιτία της έκρηξης», ανέφερε μία εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής που απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος.

«Πρώτα ξέσπασε η φωτιά και αυτή οδήγησε πιθανόν σε έκρηξη», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Τις σκηνές της καταστροφής πειγράφουν μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο μπάρ.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν φρικτό», λέει ο Σάμιουελ Ραπ μιλώντας στο Skynews.

Όπως είπε, η πλειοψηφία των ανθρώπων μέσα στο μπαρ προσπάθησε να διαφύγει από την κύρια έξοδο.

«Εφευγαν ουρλιάζοντας, είδα πολλούς ανθρώπους στο πάτωμα. Νομίζω ότι μερικοί ήταν νεκροί καθώς κάποιος σκεπασε με ένα σακάκι το πρόσωπο ενός ατόμου»

Ο ίδιος περιγράφει ότι άκουσε φωνές από όσους ήταν στο πάτωμα να καλούν σε βοήθεια ενώ κάποιοι άλλοι καίγονταν.

Όπως λέει ήταν άνθρωποι πολλών εθνικοτήτων και νέοι στην πλειοψηφία τους.

«Είναι φρικτό. Ήταν εκεί άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών».

Πηγή: cnn.gr