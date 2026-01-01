«Κερί γενεθλίων σε σαμπάνια» προκάλεσε την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Κοντά στους 40 οι νεκροί

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πολύνεκρης έκρηξης σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με αυτές, η έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα κερί.

Περίπου 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 100 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο της Ελβετίας Κραν Μοντανά κι ενώ αρκετός κόσμος γιόρταζε την έλευση του νέου έτους.

Σύμφωνα με την Dailymail, η φονική πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε όταν κερί γενεθλίων που τοποθετήθηκε μέσα σε μπουκάλι σαμπάνιας, στο υπόγειο του καταστήματος, στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι.

Ένας επιζών δήλωσε στο γαλλικό κανάλι BFM: «Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένας σερβιτόρος ανέβηκε στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου. Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και το ταβάνι πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά».

Όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ξένοι τουρίστες.

Δύο Γαλλίδες περιγράφουν τις στιγμές πανικού στο μπαρ

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, όπως είπαν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. «Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν».

Οι δύο ισχυρίζονται ότι η φωτιά προήλθε από ένα «κερί γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος, οπότε έσπασαν ένα παράθυρο για να σώσουν τους ανθρώπους. «Οι φλόγες ήταν μόνο ένα μέτρο μακριά μας» υποστηρίζουν.

Πυροσβέστες και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά».

Οι γυναίκες εκτιμούν ότι μέσα βρίσκονταν περίπου 200 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι 15 έως 20 ετών.

Η Βικτόρια, μια άλλη Γαλλίδα που ήταν παρούσα, περιέγραψε την αιτία της πυρκαγιάς ως εξής: Ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας άναψε φωτιά στην οροφή όταν μια γυναίκα που την κουβαλούσε στους ώμους μιας άλλης γυναίκας κράτησε το μπουκάλι πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τη Βικτόρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «απίστευτα γρήγορα». «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά. Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας», αφηγούνται.

Πηγή: newsit.gr