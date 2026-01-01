Τουλάχιστον 10 νεκροί από την έκρηξη και τη φωτιά στην Ελβετία - Φόβοι ότι ίσως φτάσουν τους 40 (vids)

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε μπαρ γεμάτο κόσμο που γιόρταζε την έλευση του 2026 στο φημισμένο αλπικό θέρετρο Crans-Montana της Ελβετίας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ (Wallis), τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στο μπαρ Le Constellation, ιδιαίτερα δημοφιλές σε τουρίστες και επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου.

«Υπήρξε έκρηξη άγνωστης μέχρι στιγμής αιτίας. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γκαετάν Λατιόν.

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🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Φόβοι για δεκάδες νεκρούς -Κατάμεστα τα νοσοκομεία με τραυματίες

Όπως μεταδίδει το SkyNews, επικαλούμενο τον ελβετικό ραδιοφωνικό σταθμό Rhone FM, μέσα στο μπαρ βρίσκονταν περισσότερα από 100 άτομα τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό RhoneFM οι νεκροί μπορεί να είναι αρκετές δεκάδες με ανώνυμη πηγή να μιλά για «περίπου 40».

Στο μεταξύ γιατρός στην ελβετική υπηρεσία ασθενοφόρων και διάσωσης δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS ότι τα νοσοκομεία της περιοχής είναι «γεμάτα με θύματα που φέρουν εγκαύματα».

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στον σταθμό ότι κινητοποιήθηκαν «αμέτρητα» ασθενοφόρα καθώς και αρκετά ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών, ενώ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, μεταδίδουν ελβετικά ΜΜΕ. Στην περιοχή του Κραν Μοντανά έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων για να διευκολύνονται τα ελικόπτερα στη διακομιδή τραυματιών.

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🔸 Selon les médias locaux, l'explosion d’origine inconnue a secoué vers 1h30 du matin le sous-sol du bar Le Constellation, à la station de ski de Crans-Montana, déclenchant un incendie dans cet établissement pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes. https://t.co/1k7m2TtO9b pic.twitter.com/IinXeeANqr — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Μετά την έκρηξη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα. Εικόνες που δημοσίευσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κτίριο να φλέγεται, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι «δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν», ενώ γιατρός που βρέθηκε στο σημείο φέρεται να δήλωσε ότι είδε νεκρούς. Οι Aρχές επιβεβαίωσαν πως υπάρχουν θύματα, χωρίς ωστόσο να δώσουν επίσημο αριθμό.

Η αστυνομία του Βαλέ επιβεβαίωσε την «μεγάλη πυρκαγιά» και ανέφερε ότι η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει σκηνές από το χάος που ακολούθησε την έκρηξη.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και αναμένεται επίσημη έρευνα μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση και διασφαλιστεί πλήρως ο χώρος, που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Blick η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Πηγή: iefimerida.gr