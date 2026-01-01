Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά (vid)

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε μπαρ γεμάτο κόσμο που γιόρταζε την έλευση του 2026 στο φημισμένο αλπικό θέρετρο Crans-Montana της Ελβετίας, προκαλώντας τον θάνατο αρκετών ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ (Wallis), η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στο μπαρ Le Constellation, ιδιαίτερα δημοφιλές σε τουρίστες και επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου.

«Υπήρξε έκρηξη άγνωστης μέχρι στιγμής αιτίας. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γκαετάν Λατιόν.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα. Εικόνες που δημοσίευσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κτίριο να φλέγεται, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι «δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν», ενώ γιατρός που βρέθηκε στο σημείο φέρεται να δήλωσε ότι είδε νεκρούς. Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως υπάρχουν θύματα, χωρίς ωστόσο να δώσουν επίσημο αριθμό.

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🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Σε εξέλιξη η επιχείρηση των ελβετικών Αρχών

Η αστυνομία του Βαλέ επιβεβαίωσε τον «μεγάλο πυρκαγιάς» και ανέφερε ότι η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει σκηνές από το χάος που ακολούθησε την έκρηξη.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και αναμένεται επίσημη έρευνα μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση και διασφαλιστεί πλήρως ο χώρος.

Το Crans-Montana θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή και δημοφιλή χιονοδρομικά θέρετρα της Ελβετίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών.

Οι ελβετικές Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των θυμάτων και των τραυματιών.

Πηγή: iefimerida.gr