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Γυναίκα χτίζει μόνη της σπίτι σε απομονωμένο χωριό στα βουνά σε μόλις 210 ημέρες, χωρίς βοήθεια (vid)

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Μια γυναίκα κατασκεύασε μόνη της ένα off-grid χωριό στα βουνά μέσα σε 210 ημέρες, με κατοικία, σύστημα αποχέτευσης και παραγωγή τροφίμων, χωρίς καμία υποστήριξη ή υποδομές.

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Γυναίκα χτίζει μόνη της σπίτι σε απομονωμένο χωριό στα βουνά σε μόλις 210 ημέρες, χωρίς βοήθεια (vid)