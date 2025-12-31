Πώς ένα γκόλντεν ριτρίβερ έσωσε τη ζωή του ιδιοκτήτη του που έπαθε ανακοπή στον ύπνο

Η Πόλυ, ένα γκόλντεν ριτρίβερ βοήθησε να σωθεί η ζωή του ιδιοκτήτη της, Άνταμ Κουκ, που έπαθε καρδιακή ανακοπή ενώ κοιμόταν.

Όλα συνέβησαν ένα βράδυ τον Μάρτιο του 2024, όταν η Πόλι παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την αναπνοή του ιδιοκτήτη της. Άρχισε να γαβγίζει και έτσι ξύπνησε η σύζυγός του Κουκ, Χάνα. «Πήγαμε για ύπνο μια Δευτέρα βράδυ όπως συνήθως», λέει η Χάνα σε βίντεο του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς (BHF). Κάποια στιγμή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, «με ειδοποιούσε για το γεγονός ότι ο Άνταμ δεν ήταν καλά και συνειδητοποίησα ότι δεν ανέπνεε». Μιλώντας στο BBC, η Χάνα εξήγησε ότι αρχικά πίστευε ότι ο 37χρονος σύζυγός της είχε πνιγεί. Στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι είχε πάθει ανακοπή.

Κάλεσε τις πρώτες βοήθειες και τηλεφωνικώς της εξήγησαν πώς να κάνει ΚΑΡΠΑ. Εφτά λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο και οι διασώστες ανέλαβαν από εκεί.

Ο Άνταμ, ο οποίος ήταν υγιής και σε φόρμα όταν υπέστη την ανακοπή, ξύπνησε στο νοσοκομείο έξι ημέρες αργότερα. Έκτοτε έχει αναρρώσει πλήρως. «Αν περνούσαν κι άλλα λεπτά, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Με μια καρδιακή ανακοπή, όλα όσα έχω μάθει από τότε, όλα συμβαίνουν σε δευτερόλεπτα, και η Πόλυ μου έδωσε αυτά τα δευτερόλεπτα», δήλωσε η Χάνα.

Από την πλευρά του ο Άνταμ είπε ότι «δεν θα ήταν εδώ αν δεν ήταν» η Χάνα και η Πόλυ. «Είναι ήρωες», είπε για τις δύο συντρόφους στη ζωή του που τιμήθηκαν ως Ήρωες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) στα Βραβεία Heart Hero 2025 του φιλανθρωπικού οργανισμού, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο την Τρίτη 25 Νοεμβρίου. Ο Άνταμ τους πρότεινε για την τιμή, η οποία απονέμεται σε άτομα «που με θάρρος παρενέβησαν για να βοηθήσουν να σωθεί μια ζωή από καρδιακή ανακοπή», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του BHF.

Η ξεχωριστή βραδιά ήρθε ένα χρόνο αφότου η Πόλυ ξανασυναντήθηκε με τον Άνταμ για πρώτη φορά μετά το περιστατικό, σε μια στιγμή που ο ίδιος περιέγραψε στο BBC ως «συγκινητική».

«Η Πόλυ είναι μέλος της οικογένειας, οπότε δεν σοκαρίστηκα όταν άκουσα ότι είχε παίξει τόσο μεγάλο ρόλο», είπε ο Άνταμ. «Δεν θα το κρύψω, έκλαψα, έκλαιγα, νομίζω ότι κι αυτή. Κλαψούρισε γιατί νομίζω ότι σκεφτόταν, "Ουάου, γύρισες σπίτι. Δεν πίστευα ότι θα γυρνούσες πίσω εδώ"». «Την αγαπώ απίστευτα», πρόσθεσε η Χάνα για το κουτάβι-ήρωα. «Είναι το καλύτερο σκυλί στον κόσμο. Καμία εμάς δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, αλλά το κάναμε μαζί».

Πηγή: iefimerida.gr