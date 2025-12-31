Οι χώρες του πλανήτη που υποδέχθηκαν ήδη το 2026 - Πυροτεχνήματα, μουσικές και χαμόγελα

Το 2026 άρχισαν να υποδέχονται οι χώρες του πλανήτη, με τα κράτη του Ειρηνικού να είναι τα πρώτα που γυρίζουν «σελίδα» και αφήνουν πίσω τους το 2025.

Οι πανηγυρισμοί για την έλευση του νέου έτους ξεκίνησαν με πυροτεχνήματα στον ουρανό, μουσικές, χρώματα και προσδοκία για τον νέο χρόνο που ξεκινά.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυκτα. Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2025) December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Έτους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάστηκαν από την επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς.

Happy New Year Australia! 🎉



Fireworks have been launched from Sydney Harbour Bridge and the Sydney Opera House to ring in 2026.



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Στη διάσημη γέφυρα του λιμανιού που αργότερα φωτίστηκε με λευκό φως, το σύμβολο της ειρήνης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής για τα θύματα. Ακολούθησε η αντίστροφη μέτρηση και πυροτεχνήματα «σκέπασαν» τον ουρανό και τη θλίψη.

Την Πρωτοχρονιά γιόρτασε και το Ρίο ντε Τζανέιρο, σε μία μεγάλη γιορτή για την έλευση του 2026 και αναμένονται περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην παραλία της Κοπακαμπάνα.

Πηγή: cnn.gr