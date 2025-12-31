Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος - Υπέστη έμφραγμα και υποβλήθηκε σε επέμβαση

Δύσκολες ώρες περνά ο Ρομπέρτο Κάρλος και η οικογένειά του καθώς όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο άλλοτε σούπερ σταρ της Σελεσάο υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο 52χρονος σήμερα Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος βρισκόταν στο Σάο Πάολο με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά τους. Ο βετεράνος μπακ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μπήκε απευθείας στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε επέμβαση που αποδείχθηκε δύσκολη και κράτησε περίπου 3 ώρες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Κάρλος είναι καλά στην υγεία του, γλύτωσε τα χειρότερα, αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον δύο ημέρες.