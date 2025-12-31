Υπάλληλος σε KFC στη Βρετανία πήρε αποζημίωση 80.000 ευρώ από μόλις μία λέξη που του είπε ο διευθυντής

Ένας υπάλληλος KFC στη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα σε περιοχή του Λονδίνου έλαβε αποζημίωση σχεδόν 80.000 ευρώ λόγω της συμπεριφοράς του διευθυντή του.

Όπως αναφέρει το BBC, που επικαλείται όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο λόγος που ο εργαζόμενος από την Ινδία πήρε αυτά τα χρήματα ήταν επειδή ο διευθυντής του τον αποκάλεσε «σκλάβο» και τον ανάγκασε να κάνει υπερωρίες.

Ο Μαντές Ραβιτσάντραν, από την πολιτεία Ταμίλ Ναντού, άρχισε να εργάζεται στο υποκατάστημα της KFC στο Δυτικό Γουίκχαμ τον Ιανουάριο του 2023.

Δύο μήνες αργότερα, ο προϊστάμενός του, Καγιάν Θεϊβερνθιράμ, αρνήθηκε την προβλεπόμενη άδεια στον εργαζόμενο από την Ινδία, ενώ στη συνέχεια άκουσε ότι θα δώσει προτεραιότητα σε συνάδελφό του από τη Σρι Λάνκα, αποκαλώντας τον «σκλάβο».

Παραιτήθηκε μετά από λίγο καιρό -Δεν έγινε έρευνα για την καταγγελία του

Ο Ραβιτσάντραν αποφάσισε να παραιτηθεί μετά από λίγο καιρό, ενώ το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έγινε πραγματική έρευνα για την καταγγελία του περί φυλετικής διάκρισης.

Ήταν «στενοχωρημένος και ταπεινωμένος» και η άρνηση του αιτήματός του για άδεια «επηρεάστηκε σημαντικά» από τη φυλή του, ανέφερε ο δικαστής.

Η «φυλετική προκατάληψη» και η αποζημίωση

Ο δικαστής Άμποτ αποδέχτηκε την κατάθεση του ενάγοντος, ότι αναγκαζόταν να εργάζεται υπερβολικές ώρες λόγω της «φυλετικά προκατειλημμένης στάσης» του προϊσταμένου του απέναντί του, έτσι επιδικάστηκε στον Ραβιτσάντραν αποζημίωση που φτάνει τα 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε σύσταση στη Nexus Foods Limited, εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κατάστημα του KFC, προκειμένου να εφαρμόσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους, ώστε να τους ενημερώσει αναφορικά με τις διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

Πηγή: iefimerida.gr