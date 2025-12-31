Εκτροχιάστηκε τρένο με χημικά στο Κεντάκι των ΗΠΑ: Τοξικό νέφος στην περιοχή

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα

Συναγερμός σήμανε στο Κεντάκι των ΗΠΑ την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου καθώς εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε χημικά.

Το ατύχημα με το τρένο σημειώθηκε κοντά στο Τρέντον, μια κοινότητα περίπου 350 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί στο Κεντάκι.

Ένα από τα 30 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν, το οποίο μετέφερε υγρό θείο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε λιπάσματα, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως, ύστερα από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.