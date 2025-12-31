Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία

Μία από τις μεγαλύτερες διαρρήξεις στην ιστορία της Γερμανίας: Άδειασαν θυρίδες σε υποκατάστημα τράπεζες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ - Η θεαματική διάρρηξη ανακαλύφθηκε χάρη σε έναν συναγερμό πυρκαγιάς

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό «χτύπημα» με λεία εκατομμυρίων. Η αστυνομία του Γκελζενκίρχεν ανακοίνωσε πλέον τα πρώτα στοιχεία για τους άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες και έδωσε στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες.

Μετά τη θεαματική διάρρηξη σε υποκατάστημα της Sparkasse στο Γκελζενκίρχεν, οι αρχές ακολουθούν τα ίχνη που άφησαν οι δράστες.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες ότι τη νύχτα προς την Κυριακή άνδρες κινούνταν μέσα σε γειτονικό πάρκινγκ κρατώντας μεγάλες τσάντες.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη εξετάσει βίντεο από κάμερες του πάρκινγκ. Σε αυτά φαίνεται ένα μαύρο Audi RS6 να εξέρχεται από τον χώρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι επιβαίνοντες στο όχημα, που φέρονται να είναι οι δράστες, ήταν όλοι μασκοφόροι. Το όχημα έφερε πινακίδες που είχαν κλαπεί νωρίτερα στο Ανόβερο.

Η αστυνομία χαρακτηρίζει την πράξη «κινηματογραφική»

Αμέσως μετά το περιστατικό, η αστυνομία είχε κάνει λόγο για επαγγελματίες δράστες. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες ήταν «έξυπνοι» και χαρακτήρισε τη διάρρηξη «κινηματογραφική».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η αξία της λείας μπορεί να φτάνει έως και τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες φαίνεται ότι εισέβαλαν στο κτίριο της τράπεζας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, άνοιξαν ένα μεγάλο άνοιγμα σε τοίχο του χώρου των θησαυροφυλακίων και άδειασαν τις θυρίδες. Όπως ανακοίνωσε η Sparkasse, πάνω από το 95% των θυρίδων πελατών παραβιάστηκαν.

Η αστυνομία εκτιμά ότι η λεία ανέρχεται σε διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), επικαλούμενο πηγές από τον χώρο της ασφάλειας, κάνει λόγο για ποσό έως και 30 εκατ. ευρώ.

Μετά τη θεαματική διάρρηξη, τη Δευτέρα συγκεντρώθηκαν προσωρινά περίπου 200 πελάτες της τράπεζας έξω από το κτίριο, απαιτώντας πρόσβαση στο υποκατάστημα και ενημέρωση για το τι απέγιναν τα τιμαλφή τους.

Πηγή: newsbomb.gr