Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Τη ζωή της σε ηλικία 35 ετών έχασε την Τρίτη (30/12) η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε το Ίδρυμα JFK, εκ μέρους της οικογένειας της Τατιάνα.

«Η όμορφη Τατιάνα μας απεβίωσε σήμερα το πρωί. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας», γράφει η ανακοίνωση, την οποία υπέγραφαν οι «Τζορτζ, Έντουιν και Τζοζεφίν Μόραν, Εντ, Καρολάιν, Τζακ, Ρόουζ και Ρόρι».

Η Σλόσμπεργκ είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία, μία σπάνια μετάλλαξη γνωστή ως Inversion 3, όπως η ίδια είχε κάνει γνωστό στο The New Yorker τον Νοέμβριο του 2025. Πρόκειται για γενετική ανωμαλία που εντοπίζεται σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων αυτής της μορφής λευχαιμίας.

Οι γιατροί τη διέγνωσαν με καρκίνο λίγο αφότου γέννησε την κόρη της τον Μάιο του 2024.

«Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη»

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μιλούσαν για μένα» είχε γράψει η Σλόσμπεργκ. «Είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα την προηγούμενη μέρα, εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνώριζα».

Στο δοκίμιο, η Σλόσμπεργκ κατέγραφε την εξαντλητική διαδικασία θεραπείας, η οποία περιλάμβανε αρκετούς γύρους χημειοθεραπείας, δύο μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών και συμμετοχή σε δύο κλινικές δοκιμές. Η Σλόσμπεργκ είχε κάνει γνωστό ότι διαγνώστηκε επίσης με μια μορφή του ιού Έπσταϊν-Μπαρ (ερπητοϊού) τον Σεπτέμβριο, ο οποίος οδήγησε στην «κατάρρευση των νεφρών της» και έπρεπε να μάθει ξανά να περπατάει.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλινικής δοκιμής, ο γιατρός μου μού είπε ότι θα μπορούσε να με κρατήσει ζωντανή για ένα χρόνο, ίσως» είχε γράψει, σύμφωνα με το CNNi.

Όπως είχε δηλώσει η Σλόσμπεργκ, τα αδέλφια της, η Ρόουζ και ο Τζακ τη βοηθούν στην ανατροφή των παιδιών της και όπως έλεγε: «μου κρατούσαν το χέρι όσο υπέφερα, προσπαθώντας να μην δείξουν τον πόνο και τη θλίψη τους για να με προστατεύσουν».

Πηγή: cnn.gr