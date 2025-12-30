Διάσωση σαν από ταινία θρίλερ: SUV γλιστρά στο χιόνι και κρέμεται στο χείλος του γκρεμού (vid)

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις δραματικές στιγμές διάσωσης δύο ανθρώπων, όταν το όχημά τους βρέθηκε ένα βήμα πριν πέσει σε γκρεμό κοντά στη λίμνη Τάχο, στην Καλιφόρνια, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η Γιβέτ Μπανιάρες-Τάλα και ο σύζυγός της, Ρούμπεν Τάλα, λοχίας της περιοχής, κατευθύνονταν προς τη λίμνη Τάχο για το καθιερωμένο τους ταξίδι, όταν αντιλήφθηκαν ένα μαύρο SUV να χάνει τον έλεγχο και να γλιστρά εκτός δρόμου. Το όχημα ακινητοποιήθηκε επικίνδυνα στην άκρη του γκρεμού.

Καρέ καρέ η δραματική διάσωση των δυο επιβαινόντων

Σύμφωνα με το ABC News, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, καθώς και δύο μικρά σκυλιά. Μέσα σε λίγα λεπτά, αρκετοί οδηγοί που περνούσαν από το σημείο σταμάτησαν για να βοηθήσουν. Με πρωτοβουλία του Ρούμπεν Τάλα, ζητήθηκε σχοινί από διερχόμενο οδηγό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να δεθεί το όχημα και να σταθεροποιηθεί, αποτρέποντας την πτώση του στον γκρεμό.

Αφού εξασφαλίστηκε η σταθερότητα του αυτοκινήτου, ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο Ρούμπεν και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι έβγαλαν προσεκτικά πρώτα τον οδηγό και στη συνέχεια τον συνοδηγό. Παράλληλα, η Γιβέτ κάλεσε την Άμεση Δράση, με τα σωστικά συνεργεία να φτάνουν στο σημείο περίπου 15 με 20 λεπτά αργότερα.

Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς, ενώ και τα σκυλιά τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το όχημα.

Πηγή: ethnos.gr