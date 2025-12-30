Αυστραλία: Οι δράστες της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, ενήργησαν μόνοι τους, λέει η αστυνομία

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο πατέρας και ο γιος, οι οποίοι κατηγορούνται για μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, δεν ανήκαν σε ευρύτερη τρομοκρατική οργάνωση.

«Τα άτομα αυτά φέρεται να ενήργησαν μόνα τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ.«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι φερόμενοι δράστες αποτελούσαν μέρος ευρύτερου τρομοκρατικού κυκλώματος ή ότι δέχτηκαν εντολές από άλλους για να πραγματοποιήσουν την επίθεση».

Ο Σατζίτ Άκραμ και ο γιος του Ναβίντ κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε επίθεση στις 14 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά στην περίφημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η Κρίσι Μπάρετ δήλωσε ότι η αστυνομία θα συνεχίσει να διερευνά γιατί πατέρας και γιος ταξίδεψαν στην πόλη Νταβάο, όπου οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι σχεδόν δεν έβγαιναν από το φθηνό ξενοδοχείο τους. «Θέλω να είμαι σαφής. Δεν υπονοώ ότι ήταν εκεί για τουρισμό», είπε.

Οι αρχές εκτιμούν ότι σχεδίασαν προσεκτικά την επίθεση για μήνες, ενώ έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες τους να προπονούνται με κυνηγετικά όπλα στην αυστραλιανή ύπαιθρο. Επιπλέον, τον Οκτώβριο, ηχογράφησαν βίντεο κατά των «Σιωνιστών» μπροστά σε σημαία του ISIS, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Σατζίτ Άκραμ, 50 ετών, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά την επίθεση. Ο γιος του, Ναβίντ, 24 ετών, γεννημένος στην Αυστραλία, παραμένει υπό κράτηση κατηγορούμενος για 15 φόνους και σειρά άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Με αφορμή την επίθεση, οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ θα σταματήσουν στις 23:00 για ένα λεπτό σιγής στη μνήμη των θυμάτων. Η ασφάλεια των συγκεντρωμένων θα διασφαλιστεί από ομάδες αστυνομικών με ισχυρά όπλα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ανακοίνωσε αυστηρότερο έλεγχο της οπλοκατοχής και της ρητορικής μίσους, με σκληρότερους νόμους και αυστηρότερες ποινές. Παράλληλα, ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιστροφής όπλων για να «αφαιρεθούν τα όπλα από τους δρόμους».

Ο Αλμπανέζι διέταξε επίσης αναθεώρηση των αστυνομικών και μυστικών υπηρεσιών για να ενισχυθεί η πρόληψη τέτοιων επιθέσεων στο μέλλον.

Πηγή: ertnews.gr